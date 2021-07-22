Фестиваль-регата памяти Высоцкого в Самаре 2021: когда и где увидеть лучшие моменты

Старт - самый зрелищный момент регаты для наблюдателя с берега Фото: Архив "КП"

24 и 25 июля в Самаре и Тольятти будет проходить XXI фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого. Эта гонка входит в календарь соревнований Всероссийской федерации парусного спорта и интересна в первую очередь подготовленным яхтсменам. Но если уточнить график мероприятия и выбрать правильное место, им вполне можно насладиться в качестве зрителя или болельщика.

В Тольятти пройдет два соревнования. 24 июля — гонка для крейсерских яхт, а 25 — регата для юношей и девушек яхт классов «Луч-радиал», «Лазер-стандарт», «Лазер-радиал», «Лазер 4,7». Тольяттинские участники стартуют в акватории яхт-клуба «Дружба», и им предстоит пройти порядка 20 морских миль, поэтому разглядеть с берега соревнование вряд ли удастся.

В Самаре регата памяти Высоцкого намечена на 25 июля, и здесь дистанция будет короткой - 2,5 морские мили. Крейсерские яхты стартуют в 12:00 от острова Голодный, а значит наблюдать за началом (пока участники не оторвались друг от друга) лучше всего со второй или четвертой очереди набережной. Кроме того, гонку можно будет увидеть с правого берега Волги, если заблаговременно переправиться. Подходящие рейсы отправляются от пристани Kin.up до Дебаркадера №81 (б.о. “Ладья”) либо до лодочной станции 4ГПЗ (т.б. “Мелиоратор”) буквально каждые полчаса.

Ожидается, что за кубки губернатора Самарской области, главы Самары, полпреда президента РФ и сертификат в 20 тыс. руб. сразятся не менее 25 команд яхтсменов. Завершится соревнование 14:00.

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