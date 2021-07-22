Как пройдет День ВМФ в Самаре 2021: программа мероприятий

Один из самых запоминающихся Дней ВМФ прошел в Самаре в 2016-м, но в этом году такого размаха не будет. Фото: Архив "КП"

Российский День Военно-морского флота пройдет в 2021 году 25 июля, ведь этот праздник отмечают в последнее воскресенье второго летнего месяца. Самые масштабные парады Дня ВМФ обычно проходят в Санкт-Петербурге и ключевых приморских портовых городах страны, но и в Самаре ему обычно посвящены мероприятия, которые вызывают интерес не только моряков. Например, в 2019-м году к событию была приурочена парусная регата, в которой журналисты “Комсомолки” тоже участвовали. К слову, соревнования яхт и в этом году пройдут 25 июля, но по другому поводу, в память о Владимире Высоцком.

Традиционно основные события Дня ВМФ в Самаре разворачиваются возле памятника Соловецким юнгам на одноименном участке набережной возле речного порта. Обычно в 9:00 там начинается церемония возложения цветов к монументу, подъем флага ВМФ СССР и Андреевского флага, выступления официальных лиц. В финале этой части мероприятия по Волге проходит небольшой парад судов - но, судя по отсутствию информации, в Самаре в 2021 году он будет скромным.

После прохождения судов на набережной до полудня можно будет застать выступления творческих коллективов и наблюдать встречи сослуживцев. Пока, если судить по анонсам сайта городской администрации Самары, других массовых гуляний День ВМФ не запланировано. Однако в случае появления существенных дополнений к программе праздника, “Комсомолка” о них сообщит.

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