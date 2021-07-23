«Родители и их малышка погибли»: опубликовано видео страшного ДТП с пьяным водителем КамАЗа и семьей из Тольятти

Последствия аварии оказались страшными ФОТО: МВД Ульяновской области

В обстоятельствах страшного ДТП разбираются полицейские. Вечером 21 июля на Президентском мосту в Ульяновске КамАЗ протаранил «Киа Рио». Водитель и пассажиры легковушки не смогли выжить.

По предварительной версии полицейских, за рулем грузовика находился 39-летний мужчина. Как говорят в МВД по региону, он был пьян, не выдержал безопасную дистанцию, врезался в иномарку и протащил ее к другому КамАЗу, припаркованному на проезжей части. Легковушка превратилась в груду металла.

Как оказалось, в салоне «Киа» находилась молодая семья из Тольятти. 29-летний водитель погиб на месте. Его двухлетняя дочка в тот же день вечером скончалась в больнице. За жизнь 25-летней мамы ребенка врачи боролись до последнего, но 23 июля стало известно, что умерла и она.

КамАЗ тоже получил повреждения

— Они ехали к брату главы семейства. К сожалению, родители и их малышка погибли. Надеюсь, что виновник будет наказан по всей строгости закона, — поделилась с «КП-Самара» Ирина Семенова (личные данные изменены), знавшая жертв этой страшной аварии.

Подозреваемого задержали и поместили в СИЗО. Правоохранители установили, что он является сотрудником бюджетного учреждения «Дорремстрой». Во время происшествия он находился на работе и это вызывает еще больше возмущений.

— Узнав о подробностях аварии, у меня сразу же возник вопрос к руководству МБУ «Дорремстрой»: как организован предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей? Как вообще стала возможной данная ситуация?! — пишет в Instagram временно исполняющий обязанности главы Ульяновска Дмитрий Вавилин.

По словам врио мэра города, последствия уже есть:

— Понимая всю меру ответственности руководителя организации за своих работников, директор «Дорремстроя» Владимир Чумуркин обратился с просьбой освободить его от занимаемой должности. Я принял его отставку.

Вавилин также пообещал, что местные власти и предприятие окажут всю необходимую помощь близким пострадавшей семьи. По его словам, такое не должно повториться. С руководителями всех муниципальных предприятий будет проведена серьезная работа.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи будут настаивать на аресте предполагаемого виновника ДТП. Расследование продолжается. «Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким погибших.

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Предполагаемый виновник ДТП задержан (подробности)