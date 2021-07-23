Спасла ребенка ценой своей жизни: суд освободил водителя Aston Martin, устроившего смертельное ДТП с няней в Самаре

ДТП шокировало всю страну Фото: скриншот

Получила продолжение история страшного ДТП на улице Солнечной в Самаре. В начале лета 2019 года там под колесами Toyota RAV4 погибла няня Алла Штоль, которая ценой своей жизни спасла от смерти трехлетнего мальчика. Главным и единственным виновником трагедии признали бизнесмена Марка Ланцова, который на Aston Martin спровоцировал аварию. Накануне стало известно, что осужденного отпускают на свободу.

Кадры жуткого ЧП облетели все соцсети. Все случилось 4 июня 2019-го примерно в 11:30. Ланцов на своей дорогой иномарке не уступил дорогу японскому внедорожнике и тот после столкновения отлетел на тротуар. Женщина сумела оттолкнуть от надвигающегося авто ребенка, но сама не успела увернуться.

31-летнего Ланцова, который является сыном известного в городе предпринимателя и сам числился руководителем нескольких крупных компаний, в ноябре 2020-го на два года отправили в колонию-поселение и на этот же срок лишили прав. Родственники Штоль пытались привлечь к ответственности и водителя RAV4, но сделать этого им не удалось.

Марк обжаловал решение в Самарском областном суде. Служители Фемиды оставили приговор без изменений. 22 июля 2021 года ходатайство осужденного рассматривал уже Центральный районный суд Тольятти. В этот раз Ланцов просил отпустить его в связи с болезнью, и решение для него вышло положительным.

— Прокурор, участвовавший в деле, дал заключение об отсутствии оснований для освобождения и возражал против удовлетворения ходатайства осужденного, — рассказали «КП-Самара» в надзорном ведомстве региона.

К слову, для Марк Ланцов уже не первый раз замешан в подобных историях. 10 лет назад Porsche Cayennе Ланцова сбил в районе Сорокиных Хуторов 60-летнего пенсионера. Тогда до лишения свободы дело не дошло.

Сейчас прокурор области Сергей Берижицкий уже поручил подготовить апелляционную жалобу по такому вердикту. Ее передадут на рассмотрение в Самарский областной суд. «Комсомолка» следит за развитием событий.

Смотреть видеосюжет "Тойота Рав 4" сбила насмерть пешехода на Солнечной в Самаре

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