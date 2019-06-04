Малыш выжил чудом: появились шокирующие видео смертельного ДТП с женщиной и ребенком в Самаре

СЕГОДНЯ 18:48 2019-06-04T18:48:44+03:00

Кадры сейчас изучают сотрудники полиции, судя по записи - у погибшей девушки практически не оставалось шансов

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Сегодня примерно в 11-34, во вторник 4 июня, жителей Самары шокировало ужасное ДТП. В районе пересечения Солнечной и Губанова "Тойота Рав 4", уходя от столкновения с автомобилем "Астон Мартин", переехала 27-летнюю девушку и 3-летнего мальчика. Выжил только ребенок, няня, которая была с ним, погибла.

- "Тойота" после удара выехала на тротуар, по которому шли женщина и мальчик. Малыш выжил чудом, у нее практически не оставалось шансов - "Рав 4" ее переехал, - рассказывают очевидцы событий.

В социальных сетях появилось сразу несколько видео шокирующей аварии. Слабонервным людям их лучше не смотреть. Пользователи гадают - водитель "Тойоты" не хотел разбить дорогостоящий "Мартин" и поэтому выехал на пешеходную зону или просто не успел сориентироваться?

Ужасное ДТП в Самаре, "Тойота Рав 4" сбивает женщину и ребенка .

Сейчас кадры изучают сотрудники полиции. Они продолжают проверку по факту трагедии, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

"Тойота Рав 4" сбила насмерть пешехода на Солнечной в Самаре.

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Малыша на скорой увезли в больницу, на месте событий работает полиция (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU