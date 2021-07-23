«Здесь все не так, как показывают по ТВ»: первая самарская модель-андрогин рассказал о жестокости своего бизнеса

Ник выглядит весьма эпатажно, в родном селе его все знают Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Николай Шигаев родился в небольшом селе Максимовка Богатовского района Самарской области в семье среднего достатка. В детстве занимался танцами, играл в школьных постановках, ездил на творческие конкурсы и хотел быть на сцене. Сейчас ему 23 года и его фотографии были удостоены внимания журнала Vogue, а сам он известен под именем Nick Franck и является первой самарской моделью-андрогином - человеком, сочетающим в себе внешние признаки обоих полов.

«КП-Самара» решила узнать, каково это попасть в модные журналы из российской глубинки, с кем из звезд он знаком и какие у Ника планы на будущее.

Ты родом из небольшого села Самарской области. Как прошло твое детство?

— Я родился в семье со средним достатком, моя семья достаточно консервативная, поэтому мои творческие проявления были всегда вопреки. Мой папа очень не хотел, чтобы я этим занимался, он хотел более брутального во всех смыслах сына. Но это не входило в мои планы, я мечтал стал певцом, потом актером, а после танцором, потому что отдал этому большую часть той жизни — 8 лет. Сегодня я доказал всем, что я твердо буду заниматься тем, чем я хочу, доказал, что это тоже работа и я получаю за это деньги. У нас были разные финансовые ситуации, и небольшой промежуток времени пришлось тянуть свою консервативную семью, которая стала меня уважать.

Ник не стесняется своего увлечения Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Как ты решил начать заниматься модельной карьерой? Трудно было решиться на это с учетом того, что ты родом из села с населением в 1000 человек?

— Я не думал, что это для меня станет помехой, а даже скорее наоборот — я человек из маленького села и чего-то добился — это же круто! Такие истории многих вдохновляют. Люди привыкли, что ты чего-то добиваешься, если у тебя есть много денег или связи — у меня было мое желание заявить о себе и любовь к работе

Недавно ты попал на обложку Vogue, это правда?

— Этот заголовок подтянули за уши! У меня нет обложки, но СМИ очень нехило раздули именно в этой версии новость! Мои работы разместили на сайте, они получили знак VOGUE.

Николай принял участие в сотнях фотосессий Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Почему это для тебя важно?

— Эта история уникальна тем, что я снял это в домашних условиях сам, на самом обычном матрасе, на телефон. И отправил на рассмотрение. Редакция не посмотрела, что это на телефон и дала свой знак и размещение на сайте. Это является отголоском карантинного времени, когда у творческих людей не было ничего под рукой, и каждый творил как мог. Я тоже смог так.

В чем состоит твоя работа? Ты только снимаешься, или сам снимаешь? Кого-то учишь этому делу?

— Я снимаюсь и преподаю позирование для людей! Ко мне обращаются девушки и парни, которые хотели бы стать моделями или же они хотят нравится себе на фотографиях и в жизни! Они приходят за уверенностью в себе и в своем теле! Казалось бы, что в этом такого — сфоткаться красиво. Но там есть тонкости, которые не всегда связаны с вашим телом. Часто думают, что красивое фото равно красивое тело, но любое тело может выглядеть красиво, а вот ваше состояние внутри не всегда может показать вас красивым.

Парень предупреждает - карьера в модельном бизнесе бывает опасной Фото: Предоставлено "Комсомолке"

За время съемок или преподавательской деятельности познакомился с кем-нибудь из знаменитостей?

— Я пересекался со многими блогерами на съемках и показах в Москве, не могу сказать, что мы тесно общались. Иногда виделись только за кулисами, пока пресса снимала бэкстейдж.

Какие проекты в планах на ближайшее и не очень будущее? Может авторский онлайн-курс?

— Да, я снимаю онлайн-курс по своей специальности, а так же я сейчас занят прохождением проб в разные проекты. Я задумался попробовать себя в кино. Опыт в нем у меня только небольшой, хочется его расшить, на сегодняшний день те, проекты, в которых я принял участие еще не вышли в прокат, поскольку карантин внес свои коррективы в съемки и постпродакшн.

Молодой человек с детства мечтал стать звездой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Судя по тому, что ты часто снимаешься — много где бываешь. А как часто ты бываешь в Самаре или своем родном селе?

— На данный момент я живу на несколько городов — Москва, Самара, Питер и временами Сочи. Я также периодически, но не очень часто, бываю в своем маленьком селе — например, сейчас провел тут неделю. Тут живет моя мама, и я стараюсь навещать ее как могу, чтобы ей не было скучно.

Что бы ты сказал молодым парням и девушкам, которые хотят тоже стать моделями? От чего бы хотел предостеречь, какие важные моменты они должны, может быть, преодолеть?

— Самое главное - не бояться сделать первый шаг! Иногда я боялся кому-то написать, рассказать о себе, предложить свое портфолио, но это следует делать! А также, помимо первого пункта — проверять, с кем вы связываетесь. На сегодняшний день много мошенников, которые могут вам под предлогом модели предложить нечто другое! Всю информацию можно найти в интернете, проверяйте все сомнительные предложения о кастингах, особенно, если вы также не соответствуете модельным параметрам как я, например — могут пообещать золотые горы, а в России это маловероятно! А еще стоит приготовиться к тому, что бизнес жесткий. Здесь все не так радужно, как показывают по ТВ.

Николай не забывает про своих родных Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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