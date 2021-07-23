Самара, которая не город: имя и название «Самара» в художественных произведениях

Зарубежные киноманы знают прежде всего такую Самару. Фото: kinopoisk.ru

Более или менее реальный город Самара упоминается в бесчисленном количестве книг и фильмов. Гораздо реже случается такое, что под этим именем выступают полностью вымышленные персонажи. Причем их создатели, возможно, даже не знают о существовании одноименного города или не принимают его во внимание. В своем материале “Комсомолка” собрала несколько случаев, когда “не ту” Самару можно встретить в кинопродукции и видеоиграх.

Самара Морган из “Звонка”

Несомненно самая известная Самара из вымышленных — это мстительное привидение из колодца. Антагонистка японского фильма “Звонок” и его более известного голливудского римейка 2002-го года. Самара в данном случае — это девочка с паранормальными способностями. После короткой, полной злоключений жизни она становится призраком-зомби, убивающим людей, посмотревших определенную видеокассету. Звучит бредово, но сцену, в которой злой дух в белом платье, с лицом, полностью закрытым волосами, вылезает из телевизора, действительно трудно забыть.

Самара в исполнении Смольянинова. Фото: kinopoisk.ru

Самара из одноименного сериала

В российском сериале 2012-2014 года Самара — это прозвище беспокойного, но талантливого и совестливого врача скорой помощи Олега Самарина. Его роль исполняет стопроцентный москвич Артур Смольянинов, съемки сериала также проходили в Москв и Подмосковье. На момент написания материала рейтинг первого и второго сезона “Самары” на сайте “Кинопоиск” составляет 7,7 и 7,5 из 10.

Королева Самара и король Эрендор.

Самара, “Клуб Винкс”

Во вселенной фей Винкс, с которой прекрасно знакомы миллионы девочек всего мира, тоже есть своя Самара. Это королева, супруга короля Эрендора и мать принца Ская. Она является второстепенным персонажем, тем не менее о ее характере известно немало. Например, то что она предпочитает жить по правилам и привержена соблюдению традиций. Кстати, англоязычная фанатская энциклопедия, в отличие от русской, упоминает связь ее имени с городом на Волге.

В Самару из Mass Effect можно и влюбиться.

Самара, “Mass Effect”

В культовой серии видеоигр Mass Effect Самара — юстициар расы азари, и она неплохо выглядит для своих тысячи с лишним лет. Как и коллега из вселенной Winx, она ярая сторонница порядка. По сюжету Самара долгие годы пытается настичь свою дочь, по некоторым причинам ставшую серийной убийцей. И если игрок поможет ей в этой миссии, она встанет на его сторону. При благоприятном стечении обстоятельств отношения с этим персонажем могут развиваться в романтическом ключе.

Приблизительная карта мира Disco Elisyum, созданная фанатами. Источник: reddit.com

Самара, “Disco Elysium”

В лучшей, по мнению нескольких игровых премий, игре 2019 года Самара — это так называема “изола”, то есть что-то вроде континента. Для сюжета ее наличие не особенно важно, она просто является частью весьма обширной и подробной вселенной. Тем не менее про Самару Disco Elysium кое-что известно. В частности, что климат на ее территории субэкваториальный, там до сих пор господствует коммунистический строй, и регион этот весьма неблагополучен. Изола также славна своим видом спорта — “самарским боксом” или “сам бо”. Эта подробность, впрочем, потерялась в русском переводе игры.

Стоит отметить, что команда авторов Disco Elysium изначально из Таллина, и с географией России наверняка знакома.

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