Самара в 10 фильмах XXI века: каким показывают наш регион в кино

Похоже, "Вергилий" из "Пищеблока" причалил где-то у спуска Лейтенанта Шмидта. Источник фото: принтскрин видео

Один из онлайн-кинотеатров запустил сериал “Пищеблок” - ностальгический ужастик про нечисть и секс в СССР по роману Алексея Иванова. Внимательный зритель и читатель могли обратить внимание, что пионерский лагерь "Буревестник", где происходит действие фильма и книги, располагается в окрестностях Куйбышева, неподалеку от Шихобаловских дач. А это ничто иное, как район современной улицы Ерошевского. Самарских примет в сериале пока не появилось, Волга в кадре узковата для 1980-го, но все равно отрадно знать, что упыри, по мнению авторов художественных произведений, обосновались именно в наших краях.

По этому поводу журналисты КП-Самара вспомнили еще несколько фильмов последних двух десятилетий, которые связаны с нашим городом. Чтобы сократить список, мы брали только те картины, которые вышли в последние 20 лет и добрались до широкого проката. Вспомните больше — делитесь в комментариях. Посмотрим!

По протоке видно, что концерт на гитаре сняли не на Мастрюках. Источник фото: принтскрин видео

Родные (2020)

По сюжету смертельно больной герой Сергея Бурунова едет с семьей на Грушинский фестиваль, чтобы исполнить мечту и спеть на Горе написанную когда-то песню. Маршрут путешествия не то чтобы логичный. Он начинается в Архангельской области и пролегает через Саратовскую, что дает неподготовленному зрителю шанс еще раз перепутать два волжских города. Фестивальная поляна на Мастрюковских озерах и лицо одного из основателей Грушинского Бориса Кейльмана появляются буквально на несколько мгновений. А все концертные сцены очевидно сняты в другом месте.

В общем, вышел тот самый случай, когда Самарская область в фильме вроде бы есть, но чувства испытываешь смешанные.

В "Только не они" не пощадили даже башню АвтоВАЗа Фото: kinopoisk.ru

Только не они (2018)

Режиссеру Александру Бойкову из Тольятти удалось снять в родном городе постапокалиптическую комедию и запустить ее в широкий прокат. Увы, лента не вполне удалась. Рейтинг фильма на агрегаторе Кинопоиск не поднимается выше 3,5 баллов из 10. Возмущенные отзывы в духе “снимают они, а стыдно мне” собирают по сотне “лайков”. В итоге едва ли не единственная причина посмотреть “Только не они” — это возможность полюбоваться на конец света в Тольятти.

Что забавно, в фильме с самарским контекстом опять “засветился” Сергей Бурунов — правда, он появился лишь в трейлере, а в саму картину не попал.

Верный (2016)

Фильм об овчарке, годами дожидавшейся погибших в автокатастрофе хозяев, снят по мотивам реальных событий в Тольятти. И в кино это показано - в ленте мелькает и памятник Татищеву, и пляжи Копылово, и узнаваемая архитектура кварталов. К сожалению, картина получилась такого качества, что в широкий прокат не пошла. Но в онлайн-кинотеатрах ее можно посмотреть.

На фоне - памятник Татищеву, открытый в 1998-м году. Реальный Верный ждал своих хозяев с 1995-го. Источник фото: принтскрин видео

Елки-3 (2013), Елки лохматые (2015)

Съемки очередных “Елок” в Самаре стали для нашего города едва ли не большим событием, чем сам фильм. Сотни горожан проходили кастинг для участия в массовке, причем претендентов отбирали и в редакции КП-Самара. На выходе получилось немного кадров с узнаваемыми видами.

Но два года спустя семейная комедия “вернулась” в Самару, сделав наш город уже главным местом действия. Вот только снимали “Елки мохнатые” в Москве и Петербурге.

Есть и еще один момент, связывающий серию “Елки” с Самарой - начиная с “Елок новых” над фильмами работал в качестве сценариста Егор Чичканов.

В массовке "Метро" снялись десятки самарцев Фото: kinopoisk.ru

Метро (2013)

Тот самый случай, когда Москву снимали в Самаре, а не наоборот. Все потому что для съемок фильма-катастрофы оказалось удобно малолюдное провинциальное метро. Кино определенно стоит увидеть. Во-первых, оно вполне увлекательное. Во-вторых, в нем мелькают знакомые стены “Московской” и известные персонажи самарского театрального мира — Денис и Юлия Бокурадзе, Алексей Елхимов и другие.

Сериал Сергея Урсуляка по роману Василия Гроссмана повествует о событиях 1942 и 1943 года. Он лишь частично снимался в Самаре, но город в кадрах узнается безошибочно. Благодаря тому, что на экран попали деревянные дома, костел и другая примечательная архитектура.

Кстати, музыку для сериала сочинил самарский композитор Василий Тонковидов.

Дом в фильме "Чудо" - приблизительная копия самарского Фото: kinopoisk.ru

Чудо (2009)

В фильме Александра Прошкина, снятого по мотивам легенды о Стоянии Зои, Самары будто нет, но она есть. Режиссер зачем-то перенес место действия из Куйбышева 1956 года в вымышленный Гречанск. Съемки и вовсе проходили в Туле, в специально отстроенном доме, дублирующий самарский, на Чкалова, 84.

Герои фильма совершают возмутительную с точки зрения жителя Средней Волги оплошность — путают Самарскую область с Саратовской. Но им можно простить, ведь в фильме упомянут некий Приволжск — воображаемый город, который мог бы находиться где угодно на Волге. При этом ничего самарского в кадрах нет.

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