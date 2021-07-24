«Где он был полтора года?»: у приемной семьи из Самарской области забирают дочь, у которой вдруг объявился родной отец

Лилия полтора года была одна в доме ребенка, а месяц назад обрела, наконец, семью Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В семье у Лилии и Василия (имена героев этой истории изменены. Прим.автора) из Сызрани трое своих детей. В этом году пара взяла под опеку еще и девочку из Пензы. Голубоглазая малышка полтора года находилась в одиночестве в доме малютки. А сейчас стала настоящим камнем преткновения и даже в какой-то степени - особо ценным призом для двух семей. В странной ситуации разбирались корреспонденты «КП-Самара».

Тезка с грустными глазами

- О том, чтобы взять ребенка из приюта, мы с мужем задумывались давно - у нас не сразу получалось с детьми. Потом трое своих появились, но идея об усыновлении не забылась, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» жительница Сызрани Лилия Ф.

В начале этого года она увидела в интернете свою тезку - девочка Лилия из Пензы смотрела на нее с экрана большими грустными глазами. Сердце упало, на глаза навернулись слезы. Женщина поняла: это судьба.

Такой Лилия впервые увидела свою юную тезку в базах данных Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Я звонила в органы опеки Пензенской области, мне сказали, что уже есть желающие ее забрать. Но время шло, а из баз данных она не пропадала. Я звонила снова и снова. Потом поехала знакомиться, - вспоминает женщина. - При встрече Лиля казалась такой испуганной, что я даже расстроилась - неужели я так неприветливо выгляжу? Но мы быстро нашли общий язык, даже подружились, и уводили ее от меня чуть ли не силой.

Неприятный сюрприз

В июне Лилия стала папиной и маминой и переехала в Сызрань. К новой семье привыкла быстро, как и они к ней - как будто девочка была с ними всегда.

А в июле Лилия Ф. получила письмо от органов опеки: мол, отдайте ребенка, у нее отец объявился.

По словам женщины, в тот момент, когда их семья оформляла документы на Лилю в графе «отец» у нее стоял прочерк, а о матери было известно, что Тамара сдала дочь в дом малютки на 15 день после родов, алименты не платила, не навещала, много пила и в результате оказалась за решеткой.

Девочка быстро адаптировалась в новой семье Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Насколько нам удалось узнать, в местах лишения свободы она вышла замуж за своего бывшего сожителя, родила от него еще одного ребенка, после чего он каким-то образом получил на Лилю новое свидетельство о рождении, где он прописан отцом, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» Лилия Ф. – Где он был полтора года? Если он изначально собирался забрать ребенка, то почему ее отдали нам? А если были основания отдать, то зачем сейчас забирают? Это же такая травма для девочки – она только что обрела семью!

Где тут интересы ребенка?

Пока что семья из Сызрани не видела решения суда о назначении предполагаемого отца девочки – Ильи - новым опекуном, как и иных документов, которые подтвердили бы, что мужчина может и хочет дать ребенку достойные условия для жизни.

Лилия как будто всегда была частью этой семьи - она уже ко всем привязалась Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Из открытых источников известно, что мать девочки – Тамара – неоднократно судима: за убийство, угрозу убийством, воровство и… заведомо ложный донос. Причем в последнем случае она упала на улице прямо перед новым годом, а полицейским сказала, что ее избил сожитель Илья. Потом выяснилось, что столь экзотическим образом она хотела отомстить «возлюбленному», за то, что он отказался купить ей спиртное. Полицейские «шутки» не оценили, и возбудили на женщину очередное уголовное дело.

Будет ли лучше ребенку в такой семье? Справедливости ради стоит отметить, что редакция «КП-Самара» не располагает данными о том, что Илья когда-либо имел проблемы с законом. Он фигурирует в некоторых уголовных делах Тамары, но исключительно в качестве свидетеля, который выпивал с ней в компании, а потом пропустил «самое интересное» (то есть момент совершения ею преступления)… потому что заснул.

«Комсомолка» направит запросы в органы опеки Самарской и Пензенской областей с просьбой разъяснить, в какой момент произошла ошибка: когда малышку отдали в приемную семью или когда решили оттуда забрать? О полученных ответах мы обязательно расскажем нашим читателям.

"Новая" мама не понимает, почему она должна сейчас отдавать ребенка Фото: Предоставлено "Комсомолке"

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Ольга Шелест, исполнительный директор благотворительного фонда «ЕВИТА», автор проекта «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам»

- Конечно, тут надо разбираться в ситуации, но, на мой взгляд, ошибка налицо: либо ранее органы опеки, зная о существовании отца, который хочет забрать ребенка, зачем-то отдали его под опеку в другую семью, либо сейчас забирают ребенка из семьи, не разобравшись.

Какие мотивы движут отцом? Действительно ли он хочет заботиться о девочке? В состоянии ли он это делать? А может, дел в материнском капитале?

В любом случае, все происходящее - бесчеловечно по отношению к ребенку! Потому что каждый взрослый может справится с травмой, а ребенок - просто заложник бюрократических решений и чьих-то необдуманных действий.

В этой семье девочку любят - будет ли она также счастлива в родной Пензенской области? Фото: Предоставлено "Комсомолке"

К сожалению, об этой ситуации наш фонд узнал лишь вечером в пятницу, однако мы уже обратились за помощью к полномочному представителю Совета Федерации по взаимодействию с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой- Беловой. В ближайшее время, надеемся, удастся подключить и иные инстанции. Важно вместе разобраться в ситуации, чтобы в дальнейшем действовать исключительно в интересах ребенка.

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