Эскорт материнству не помеха? После трех недель отсутствия самарчанка решила забрать дочь из приюта

Теперь матери придется доказывать, что она сможет позаботиться о малышке Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Не прошло и месяца, как 22-летняя Настя из Самары вспомнила про то, что у нее есть дочь. Сейчас девушка обивает пороги кабинетов, чтобы ей вернули ребенка, но получится ли у нее сделать это? Большой вопрос.

Дело в том, что три недели назад Настя с маленькой дочкой появилась на пороге Центра помощи женщинам «Ты не одна». Поговорив минут 10 с сотрудниками центра, девушка ушла за документами. Вот только «забыла» свою полуторагодовалую дочь. Контактов Настя не оставила, место проживания не называла. Было известно лишь имя девочки – Лена (имя девочки изменено. Прим.автора).

Прождав несколько часов Настю, сотрудники Центра поняли, что она не придет, после чего позвонили в полицию.

- Да, 2 июля действительно в отдел полиции №6 поступило сообщение о малолетнем ребенке в социальном центре, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в областном МВД. – Нашим сотрудникам удалось установить личность девочки и ее мамы. Документы по ребенку передали в органы опеки. Местонахождение матери установить удалось не сразу.

Девочке 1,5 года, и она не видела маму уже 3 недели. Фото: Самарский центр помощи женщинам и детям «Ты не одна»

Настя объявилась сама спустя какое-то время. Вот только желания забрать ребенка не высказала. А когда ее начали расспрашивать об условиях проживания и месте работы, и вовсе занервничала, развернулась и ушла. И не зря: как выяснили волонтеры общественной организации «Право на счастье», которые помогают семьям в тяжелой жизненной ситуации, девушка работает в эскорте и живет на съемной квартире.

- С 6 июля Лена находится в организации для детей-сирот, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в органах опеки. – Ее состояние оценили как удовлетворительное. Признаков насилия не теле малышки нет. Ранее информация о ней и ее маме к нам не поступала.

Лену вроде бы хотел забрать дедушка, интересовался ее здоровьем, спрашивал, что нужно, чтобы ее взять ее к себе. Ему порекомендовали обратиться в органы опеки по месту жительства, сделал ли он это – пока не ясно.

Зато, по данным собственных источников «КП-Самара», недавно в органы опеки снова пришла Настя. На сей раз – чтобы забрать дочь. Ей объяснили порядок действий, она вроде бы ушла собирать необходимые документы… Но вернется ли? Покажет время.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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