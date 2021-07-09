Боялась сутенера и хотела спасти дочь: зачем молодая мама в Самаре оставила ребенка с незнакомцами

Кажется, что у Насти и ее дочки нет никаких документов Фото: Соцсети

Мать-кукушка?

2 июля в Самарский центр помощи женщинам и детям «Ты не одна» зашли трое: две девушки и маленькая рыженькая девочка с ними.

- Девчушка прижималась к няне, а ее мама, побыв у нас в центре минут 10, объявила, что ей пора на работу и развернулась к выходу, - вспоминают сотрудники центра «Ты не одна». – Наш администратор попросил какие-нибудь документы на нее и на ребенка. Девушка ответила, что их нет. Тогда наша сотрудница отметила, что их нужно восстановить как можно быстрее – хотя бы свидетельство о рождении ребёнка. Девушка радостно согласилась, сказала: «Всё! Я в ЗАГС!» - и… выпорхнула из центра.

Няня после этого провернулась к нам и сказала: «Она не вернётся».

Так и вышло. По словам няни, с Настей и ее дочкой Леной (имя ребенка изменено. Прим.автора) она познакомилась три дня назад при аналогичных обстоятельствах. Настя просто оставила ребенка на пороге квартиры няни, обещала вернуться через пару часов и пропала на три дня. Когда появилась, няня отвела их в Центр «Ты не одна», где ситуация повторилась.

Мама оставила полуторагодовалую малышку незнакомым людям неделю назад. Фото: Самарский центр помощи женщинам и детям «Ты не одна»

Дозвониться до Насти не удалось, в ЗАГСе сотрудникам Центра сообщили, что она у них не появлялась, где жила мама с ребенком, никто не знал, никаких документов на девочку в Центре не было. Поэтому решено было вызвать полицию.

Эскортница

С тех пор прошла неделя. Лена пока что находится в больнице одна, после проведения необходимых обследований и анализов ее переведут в дом ребенка. По всей видимости, мама забирать ее не собирается.

- Мы узнали, что Настя оказывает интим-услуги за деньги. Также удалось найти ее маму и близких знакомых, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» волонтеры общественной организации «Право на счастье», которые не могли пройти мимо брошенного ребенка.

Насте 22 года, ее дочке – полтора годика, Настя часто оставляет ее с малознакомыми людьми и уходит «на работу». У Насти и ее мамы Елены – отношения довольно натянутые, они мало общаются, и бабушка даже не знала, что ребенок оказался в больнице один, пока с ней не связались волонтеры.

Друзья Анастасии сказали волонтерам, что она работает в эскорте Фото: Соцсети

- Лиза плохо кушает и постоянно плачет, не спит ночами зовет маму. Бабушка Елена вроде бы сказала, что заберет ее, но до сих пор этого не сделала. По нашим данным, в органы опеки для оформления документов на ребенка она также пока не обращалась, - говорят волонтеры.

Спасала дочь?

Есть в этой истории и «второе дно», связанное с работой Насти. Кто и когда ее вовлек в эскорт, пока не ясно, однако у нее мог быть тот же «начальник», что и у Анны Р., чья дочь погибла в Самаре утром 8 июня.

Напомним, по версии следствия, Анна пришла домой пьяная из ночного клуба, разбудила трехлетнюю дочку, чтобы та сходила в туалет, но та начала капризничать, поэтому молодая мать вытащила ребенка на балкон и за маечку «вывесила» на улицу «в воспитательных целях». Маечка порвалась, девочка упала и погибла, ее мать сейчас под арестом по обвинению в убийстве.

Аню обвиняют в убийстве собственной дочери Фото: Соцсети

- На видеозаписи, которая выложена в интернете, слышно, как, кроме девочки, кричит и Аня. Мы предполагаем, что в тот день ее «навестили» сутенеры и пытались «припугнуть» ее, «вывесив» малышку за пределы балкона. Но произошло то, что произошло, и девочка погибла. По крайней мере, об этом говорят свидетели, с которыми нам удалось познакомиться, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» Ксения – волонтер организации «Право на счастье».

Пока нет прямых доказательств, что Аня и Настя были знакомы или работали на одних и тех же сутенеров, общественники надеются, что следствие хотя бы «копнет» в этом направлении.

По словам родственников, Аня, которая сейчас находится за решеткой, очень напугана. Странным волонтерам показался и голос Насти, с которой им удалось связаться по телефону:

Волонтеры опасаются, что жизни молодой матери и ее дочки могут быть в опасности Фото: Соцсети

- Она заявила, что находится за городом, и ребенка ей все равно никто не отдаст, - говорит Ксения. – Говорила еле-еле, мне показалось это ненормальным – как будто она или спала, или была под чем-то.

Как бы то ни было, общественники считают, что и Настю, и ее дочку нужно срочно спасать. Чтобы не повторилась июньская трагедия.

«Комсомолка» направила запросы властям и силовикам с просьбой прояснить ситуацию. О полученных ответах мы обязательно расскажем нашим читателям.

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