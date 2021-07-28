«У нее от лица остался только носик»: появились подробности жуткого убийства девушки в самарской квартире

Марии пыталась сбежать от своего убийцы, но он ее догнал Фото: соцсети

Странная смерть молодого человека на озере

Самарские следователи разбираются в обстоятельствах убийства Марии К. Изуродованное тело девушки обнаружили вечером 23 июля в квартире дома на улице Красных Коммунаров. Преступник буквально надругался над ней, оставил в теле швабру и бутылку. Подозреваемым оказался отец нечастной. Журналисты «Комсомолки» выяснили некоторые подробности трагедии.

В конце августа Марии должно было исполниться 24 года. Ее воспитывала бабушка, родители разошлись. У девушки осталось много друзей.

— Маша довольно рано вышла замуж. У нее родилась дочка, но где-то год-полгода назад они с супругом расстались, хотя официально и не развелись, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» Татьяна Иванова (личные данные изменены), знавшая погибшую.

Незадолго до смерти девушка потеряла молодого человека Фото: соцсети

Девочку сейчас воспитывают в семье папы. Мария с ними общение поддерживала, постоянно приезжала ребенка проведать. Проблемами она никакими не делилась. На личном фронте у нее события развивались стремительно, хотя в середине июля и там случилось страшное.

— Она сошлась с 33-летним Сашей М. из Алексеевки. Маша тоже оттуда родом. Жили у него, но в середине июля его не стало. Его нашли мертвым где-то на озере около трех недель назад, — продолжает Татьяна. — Как он умер? Непонятно. По слухам, ему помогли утонуть, на теле синяки были. А плавал он отлично. Теперь многие думают, что там тоже не обошлось без вмешательства отца Марии. Это очень страшно.

«Так получилось»

Как поделился с «Комсомольской правдой» близкий убитой Иван Семенов (личные данные изменены), последние дни до расправы она жила вместе с другом по имени Михаил в той самой квартире на Красных Коммунаров, которая принадлежит ее бабушке. Официально Мария нигде не работала, раньше училась в сельскохозяйственной академии, но потом взяла академ.

— Я не знаю, где находился Михаил во время всего этого кошмара. Вообще, многое остается непонятным. Соседи говорят, что Маша пыталась сбежать, спряталась на первом этаже, а он нашел ее и поволок ее обратно. Она не успела выбежать на улицу, — объясняет Иван. — Почему никто не вышел помочь? Вызвал ли кто-либо полицию? Я не знаю. Судя по тому, что его задержали в квартире — да.

По словам Семенова, когда бабушка обнаружила внучку, ее труп был накрыт простыней. На место прибыли силовики, вызвали туда и супруга жертвы.

У Марии осталось много друзей Фото: соцсети

— Максим спрашивал у дяди Сережа в полиции — что случилось? За что? Требовал с него ответа. А тот отвечал только «Так получилось». И все, ничего больше, — добавляет наш собеседник. — Да, у них всегда были с отцом тяжелые отношения, но, чтобы до такого дошло? Все в недоумении от того, что говорил подозреваемый.

Сергея К. уже арестовали на два месяца. Ему вменяют убийство. С его дочерью простились в родном селе

— Ужасно. У нее от лица один носик остался цела, вся остальная часть — сплошное месиво, — вспоминают участники траурной церемонии.

Расследование продолжается. «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Марии и следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из нее достали швабру и бутылку: в Самаре зверски убили молодую девушку

По подозрению в совершении преступления задержали отца погибшей (подробности)