Самарцам рассказали, куда обращаться, если работодатели принуждают к вакцинации

Вакцинация должна быть только добровольной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду 18 июля на Всероссийской пресс-конференции сторонники партии «Справедливая Россия – за правду» в очередной раз подняли вопрос о недопустимости принудительной вакцинации в нашей стране. К обсуждению в режиме видео-конференции присоединились все регионы.

- Прививаться нужно, увольнять нельзя! – подчеркнул председатель Совета регионального отделения социалистической политической партии «Справедливая Россия – за правду» в Самарской области Михаил Маряхин. – Мы не антипрививочники. Мы считаем, что прививаться нужно и делать это необходимо в рамках закона и здравого смысла.

Ещё 25 июня президиум центрального совета партии высказал свое мнение о том, что нельзя заставлять людей вакцинироваться. Ведь такое принуждение напрямую нарушает права граждан. По этому вопросу позиция партии совпадает с мнением президента, который на этой неделе еще раз заявил о недопустимости «принудиловки» в вопросе вакцинации населения от коронавируса.

- По мнению партии, вакцинироваться необходимо, но принимать решение о вакцинации люди должны самостоятельно. Никого заставлять вакцинироваться нельзя. Если мы начнем отбирать права у людей и заставлять их делать то, что они не хотят, это может привести к катастрофическим последствиям. Поэтому наша партия готова защищать всех людей, которые попали в сложную ситуацию из-за вакцинации, - добавил секретарь и член президиума Центрального совета партии, блогер Александр Дворкин.

Тесты за свой счет и вакцинирование детей

К сожалению, по всей стране участились случаи ущемления прав людей, не прошедших вакцинацию. В частности, в Центр защиты прав граждан «Справедливой России» обратились несколько жителей Тольятти. Работодатели требуют от них сертификата о вакцинации или результаты ПЦР-теста каждые три дня. Разумеется, тестирование людям приходится делать за свой счет, что накладывает серьезные финансовые обременения на семьи. Обеспокоены из-за вакцинации и родители школьников. Они опасаются, что права их детей на образование могут быть нарушены.

- Центр научных исследований имени Гамалеи обнародовал информацию о том, что до 20 сентября планируется начать вакцинацию детей и подростков. К нам уже обращаются обеспокоенные родители, которые переживают за здоровье юных членов своих семей, ведь клинические испытания вакцины еще не закончены. Все это возмутительные факты. Вакцинация должна быть только добровольной, - отметил общественник, сторонник партии «Справедливая Россия – за правду» Максим Гусейнов.

Отказаться - возможно

Сторонники партии отметили, что причин, по которым люди могут отказаться от вакцинации, может быть много. В том числе хронические заболевания, о которых люди могут не хотеть открыто рассказывать, состояние здоровья и другие. При этом ущемление их прав и свобод недопустимо.

- Людей ставят в безвыходную ситуацию и лишают средств к существованию. Это недопустимо и не в одном законе не прописано. Основа нашей свободной страны - это права и свободы наших граждан. Прикрываясь благими намерениями, идет наступления на права каждого гражданина. Партия «Справедливая Россия» не может такое поддержать. Мы поддерживаем каждого гражданина и будем защищать каждого обратившегося к нам за помощью в Центр помощи гражданам, - рассказал депутат думы городского округа Самара Александр Чернышев.

Что делать, если принуждают?

Партия не ограничилась заявлениями. Накануне был дан старт автопробегу Хабаровск - Москва, в ходе которого собираются подписи против принудительной вакцинации. Уже собрано около миллиона подписей. Кстати, позиция партии не осталась незамеченной. Власти 25 регионов, объявившие об обязательной вакцинации, были вынуждены пойти на смягчение своих неоднозначных мер.

Люди могут отстаивать свои права. По словам Александр Дворкина, если работодатель принуждает вас пройти вакцинацию, не стоит с ним спорить и превращать ситуацию в конфликт.

- Вам стоит обратиться к юристам, например, к нам, в Центр защиты прав граждан «Справедливой России». У нас уже есть выработанный шаблон. Наши юристы подготовят все необходимые заявления, жалобы и требования. В данной ситуации есть инструменты, которые могут защитить граждан от нарушения их прав.

Пресс-конференция на тему вакцинации прошла по всей стране. Фото: Евгения ВАСИНА

Михаил Маряхин также зачитал заявление президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия – за правду» о недопустимости принудительной вакцинации. В нем шесть основных пунктов.

1) Обеспечить на федеральном уровне единые подходы в принимаемых органами государственной власти мерах и решениях.

2) Разработать и принять новый федеральный закон об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний, включающий в себя нормы прямого действия относительно добровольной и обязательной вакцинации, эпидемиологических показаниях др. Недопустимо решать вопросы, затрагивающие права и законные интересы наших граждан «по усмотрению» тех или иных чиновников, как правило, регионального уровня.

3) Установить порядок ответственности, в том числе, материальной, государства перед гражданами за возможные негативные последствия вакцинации, в том числе для здоровья граждан и их детей.

4) Определить ответственность органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также работодателей за принуждение граждан к вакцинации в случаях, если она не носит обязательный характер.

5) Ввести бесплатное тестирование, а также бесплатную реализацию иных процедур, направленных на борьбу с новой коронавирусной инфекцией в отношении граждан.

6) Определить на федеральном уровне меры поощрения граждан, принявших решение о вакцинации.