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Происшествия29 июля 2021 16:35

В Самаре задержали иностранца, который отправил жену брата и его детей воевать за террористов

Мужчина также организовал отправку в Сирию для двух своих братьев, которые хотели примкнуть к боевикам
Ержан УТЕГУЛОВ
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Подозреваемый признал свою вину в поддержке террористов

Подозреваемый признал свою вину в поддержке террористов

Фото: скриншот

В среду 28 июля в Самарской области местные спецслужбы по наводке коллег из Ярославля провели спецоперацию. Они задержали 41-летнего уроженца Узбекистана. Мужчина оказался замешан в связях с террористами и длительное время находился в розыске. До этого времени он вместе с братьями проживал в городе Любиме в Ярославской области.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, в 2015 году подозреваемый отправил своих родственников на территорию Сирии воевать на стороне ИГИЛ* (запрещенная в России международная террористическая организация). Причем один из братьев был отправлен к боевикам вместе с женой и тремя несовершеннолетними детьми задержанного. Женщина является гражданкой России, которая впоследствии приняла веру мужа (Ислам).

— Оба брата оказались ликвидированы в ходе схватки с правительственными войсками Сирии. Жена одного из убитых братьев сейчас находится в иракской тюрьме для террористов, — рассказал корреспонденту "КП-Самара" собеседник.

Сам обвиняемый во время допроса признался в том, что осознает факт того, что действовал незаконно.

— Я помогал людям, которые едут в Сирию бороться за веру! — рассказал иностранец во время допроса.

В то же время фигурант признался, что понимает свои ошибки. Он заявил, что раскаивается.

Организатор же сейчас находится под следствием. В отношении него возбуждено уголовное дело.

В Самарской области задержали узбека, отправлявшего людей в Сирию воевать на стороне боевиков

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