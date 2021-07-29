"Он изолировался": тренер тольяттинского гребца Вязовкина рассказал, как спортсмен готовится к финалу Олимпиады

Спортсмен из Тольятти выступит в финале Олимпиады в Токио Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Гребец из Тольятти Александр Вязовкин вышел в финал Олимпиады в Токио. Он стал первым со времен СССР, с 1988 года, представителем нашей страны, который получил право побороться за медали в академической гребле в соревновании одноместных экипажей.

В полуфинале, который проходил в четверг, 29 июля, 24-летний тольяттинец пришел третьим, показав результат 6 минут 44,56 секунды. Впереди него оказались грек Стефанос Нтоускос с временем 6.41,61, а вторым оказался датчанин Сверри Нильссен с результатом 6:44,00.

В пятницу, 30 июля, Вязовкин вступит в борьбу за медали. Как рассказал "КП-Самара" его тренер Дмитрий Стрельцов, в условиях, когда между столь важными стартами остается менее суток, важна подготовка.

- Перед финалом он изолировался. Александра попросил пожить одному. Гребцу предоставили возможность отдохнуть, чтобы не поступало какой-либо лишней информации, способной помешать хорошему выступлению, - сказал Стрельцов.

По словам тренера, одиночники - это люди с особой психикой, которые увереннее чувствуют себя в одиночестве и могут часами тренироваться одни, выдерживая монотонные нагрузки.

- Я, допустим, в одиночке вообще не мог тренироваться - ни с кем не поговорить, не поругаться, чтобы снять напряжение! - рассказал тренер, отметив, что, когда его подопечный настраивается перед важным стартом, к нему лучше не подходить.

Сейчас главное для Александра - набраться сил перед финалом.

- В полуфинале он отдал все силы, добавив на финише дистанции, что во многом и позволило ему попасть в финал. Теперь нужно восстановиться, - сказал Дмитрий Стрельцов.

В финале тольяттинец выступит в пятницу, старт заезда запланирован на 4:45 по самарскому времени.

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