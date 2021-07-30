Крылья Советов — Спартак 30 июля 2021 года: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура РПЛ

"Крылья Советов" не считают фаворитом, но они будут бороться за очки Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

«Крылья Советов» и «Спартак» 30 июля 2021 года в рамках 2 тура Тинькофф РПЛ выясняют отношения на стадионе «Солидарность Самара Арена». Коллектив из столицы — фаворит, но и волжане после поражения в первом туре рассчитывают побороться за очки.

«Крылья» проводят второй матч подряд в родных стенах. Правда, поддержка болельщиков здесь сейчас не такая, как ожидалась. На игру допустили всего 500 человек. Гостевой сектор тоже работать не будет. Что касается состава, то накануне все подопечные Игоря Осинькина готовились в общей группе. Точно не сыграет сегодня арендованный у «Спартака» Максим Глушенков, он начнет выступления за «КС» с 1 августа.

«Спартак», во главе которого теперь португалец Руй Витория, пока тоже без очков. С «Рубином» в Казани они играли активно, имели много моментов, но забить не смогли. Как итог — поражение с минимальным счетом. Гости из столицы вылетели в Самару накануне. Состав боевой. Москвичи настроены на победу. Как заявил их форвард Георгий Мелкадзе, в этом поединке они постараются наладить реализацию в передней линии.

Букмекеры отдают предпочтение клубу из столицы. Средний коэффициент на них — 1,75. На хозяев — 5,1. На ничью — 3,95.

По личным встречам тотальное преимущество у красно-белых. В Премьер-лиге соперники играли 52 раза. «Крылья» побеждали всего 6 раз. В 9-ти встречах была ничья. 37 раз три очка брал «Спартак». В Кубке России соперники встречались дважды, оба раза удача была на стороне столичной команды.

Стартовый свисток 30 июля прозвучит на «Солидарность Самара Арене» в 20:00 по самарскому времени (19:00 по московскому). Главный судья — Павел Кукуян из Сочи. Игру покажут на «Матч Премьер». Следите за трансляцией на «КП-Самара».

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