Обезумел после ДТП или соврал про отношения: почему полицейский из Самары убил 15-летнюю школьницу

Антон Б. задержан и дает признательные показания, он настаивает, что было ДТП Фото: СОЦСЕТИ

Сам ловил отъявленных преступников

Самарские следователи разбираются в обстоятельствах жестокого убийства 15-летней Елизаветы Г. (имя изменено). Девочку нашли поздно вечером 29 июля с ножевыми ранениями шеи в поселке Петра Дубрава рядом с домом № 6 на улице Садовой. В расправе над ней подозревают 42-летнего подполковника полиции Антона Б.

Сейчас Антона допрашивают сотрудники СК и его коллеги-оперативники. Сразу после задержания начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности ОП № 3, что в Советском районе Самары, не давал признательные показания. Одной из основных стала версия, что офицер состоял в интимной связи со школьницей и после того, как она решила раскрыть их тайну, убил ее.

Антон Б. утверждает, что все произошло случайно Фото: СОЦСЕТИ

— Позже сам он на допросе рассказал, что возвращался домой с рыбалки и случайно сбил девочку на машине. Она начала кричать, полицейский захотел замести следы, вышел из машины и зарезал подростка, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Уточнить наверняка, знали ли жертва и убийца друг друга, сыщикам пока не удалось. Это считается вероятным, ведь они не только жили в одном поселке. Лиза жила по соседству с тестем подозреваемого — в квартире дома на Коммунаров. Антон некоторое время проживал там же. К слову, именно на отца его жены оформлена «Тойота РАВ 4», на которой передвигался убийца. Владелец заявил, что давно отдал машину зятю.

Иномарку нашли по месту жительства подполковника — на Партизанской. Его самого задержали. Многие оказались удивлены — примерный отец и семьянин, отличный сотрудник, не имеющий ни одного взыскания. Как мог человек, который сам привык ловить отъявленных злодеев, так расправиться с ребенком?

Кроме того, местные жители говорят, что Антона иногда видели с Лизой. Средний из его троих сыновей учился с ней в одной школе - в параллельном классе.

Ее знали мужчины в возрасте, но никто не слышал про полицейского

В СУ СК России по Самарской области заявили, что мотив и обстоятельства преступления еще предстоит установить. Сделают это в рамках уголовного дела по статье 105 УК РФ — «Убийство». Если подтвердится версия о сексуальной связи задержанного с жертвой, то ему могут вменить и другие статьи уголовного кодекса. Впрочем, как сообщают в СК, по предварительной версии, информация об интимной близости между Антоном и Елизаветой не подтвердилась.

Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Что касается Лизы, то у девочки был достаточно друзей. В социальных сетях она в шутку называет себя панком и мизантропом. По странице видно, что девушка любила музыку, интересовалась косплеем. В одежде предпочитала черные цвета.

— В школе училась она не очень хорошо. В основном в дневнике можно было увидеть оценки 3-2. Она очень любила рисовать, смотреть аниме и много ездила по магазинам. Правда, откуда у нее деньги, я понятия не имею, — делится с «КП-Самара» знакомая погибшей Татьяна Иванова (личные данные изменены).

Наша собеседница не может отойти от шока. Она называет Лизу прекрасной и интересной подругой с тяжелой судьбой.

— Ее мама умерла, когда ей было 9 лет. Отец часто не бывал дома, они не всегда ладили, бывали скандалы. Но она держалась, — добавляет Татьяна. — Ни про какого полицейского Антона она не говорила, но иногда было странно: ты идешь с ней гулять, а с ней очень много мужчин здороваются. Ее много кто знал именно в возрасте.

На подозреваемого удалось выйти благодаря свидетелю. Прохожая увидела, как неизвестный придавливал девушку к земле. Она запомнила марку и номер машины, на которой скрылся незнакомец. Установить владельца и предполагаемого водителя иномарки оказалось делом техники.

На месте убийства уже появляются цветы Фото: Вячеслав СОРОКИН

Разбирательства продолжаются. Как информирует ГУ МВД по региону, Антона уже уволили по дискредитирующим обстоятельствам. Его руководителей привлекут к ответственности.

«Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким погибшей и следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

У них могла быть интрижка: в Самаре подполковника полиции задержали за зверское убийство 15-летней девочки

Тело девятиклассницы нашли в поселке Петра Дубрава, ее нанесли удары ножом в шею (подробности)

В Самаре возбудили дело по факту убийства 15-летней девочки

По подозрению в убийстве задержали сотрудника полиции (подробности)