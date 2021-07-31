Слезы и отчаяние: как проходил арест полицейского из Самары, подозреваемого в убийстве 15-летней девочки

Антон не смог сдержать слез, услышав вопросы про семью
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарском районном суде 31 июля избирали меру пресечения 42-летнему Антону Безчетвертеву. Подполковнику полиции вменяют зверское убийство 15-летней Лизы Г. (имя изменено) в поселке Петра Дубрава. Девочке нанесли не менее пяти ударов ножом в шею. Ее тело нашли 29 июля.
Мужчина признал вину частично
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
— Не снимайте меня, не буду ничего говорить, я расстроена, — Елена Безчетвертева — единственная, кто поддерживала мужа в сегодняшнем заседании. При взгляде на нее офицер начинает плакать. Лицо женщины будто застыло.
Этой семье пришлось многое пережить за последние 2 дня. Вчера Антона Безчетвертева задержали по подозрению в совершении убийства. Сразу пошли слухи: примерный семьянин и отец троих детей якобы крутил роман с 15-летней школьницей, а когда она пригрозила рассказать все его семье, — зарезал девочку.
Сам задержанный вину в убийстве признал частично, но в суде был немногословен:
— Вы вину признаете?
— Да.
— Почему вы убили ее?
Молчание. Слезы. Безчетвертев просит у конвоя воды.
Ранее журналисты «КП-Самара» уже писали о том, что полицейский утверждает, будто случайно сбил девочку на машине, испугался и «добил» ее.
Девочке было всего 15 лет
Фото: соцсети
В материалах дела есть показания свидетелей, которые в некотором роде эту историю подтверждают: муж с женой видели автомобиль с прицепом, который как будто на что-то наехал. Онм запомнили номер машины, а чуть позже обнаружили на земле тело девочки-подростка. Лизе было всего 15 лет.
31 июля следствие вышло в суд с ходатайством об аресте Антона Безчетвертева: на момент убийства он работал в уголовном розыске, возглавлял отделение по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений в Советском районе Самары. И, хотя сейчас Антон уволен со службы — он точно знает, как вставлять палки в колеса расследованию.
Подозреваемого уже уволили из полиции
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Полицейский против ареста не возражал. В СИЗО он теперь пробудет как минимум до 29 сентября. Разбирательства продолжаются. «Комсомолка» следит за развитием событий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Она нелюдимая «готка», а он примерный семьянин»: в селе, где подполковник полиции зарезал девочку, не верят в их связь
Корреспондент «КП»-Самара» побывал на месте страшного преступления в Петра Дубрава (подробности)
Обезумел после ДТП или соврал про отношения: почему полицейский из Самары убил 15-летнюю школьницу
Следователи разбираются в обстоятельствах убийства ребенка и отрабатывают несколько версий расправы, которую учинил подполковник полиции (подробности)