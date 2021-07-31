Слезы и отчаяние: как проходил арест полицейского из Самары, подозреваемого в убийстве 15-летней девочки

Антон не смог сдержать слез, услышав вопросы про семью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарском районном суде 31 июля избирали меру пресечения 42-летнему Антону Безчетвертеву. Подполковнику полиции вменяют зверское убийство 15-летней Лизы Г. (имя изменено) в поселке Петра Дубрава. Девочке нанесли не менее пяти ударов ножом в шею. Ее тело нашли 29 июля.

Мужчина признал вину частично Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Не снимайте меня, не буду ничего говорить, я расстроена, — Елена Безчетвертева — единственная, кто поддерживала мужа в сегодняшнем заседании. При взгляде на нее офицер начинает плакать. Лицо женщины будто застыло.

Этой семье пришлось многое пережить за последние 2 дня. Вчера Антона Безчетвертева задержали по подозрению в совершении убийства. Сразу пошли слухи: примерный семьянин и отец троих детей якобы крутил роман с 15-летней школьницей, а когда она пригрозила рассказать все его семье, — зарезал девочку.

Сам задержанный вину в убийстве признал частично, но в суде был немногословен:

— Вы вину признаете?

— Да.

— Почему вы убили ее?

Молчание. Слезы. Безчетвертев просит у конвоя воды.

Ранее журналисты «КП-Самара» уже писали о том, что полицейский утверждает, будто случайно сбил девочку на машине, испугался и «добил» ее.

Девочке было всего 15 лет Фото: соцсети

В материалах дела есть показания свидетелей, которые в некотором роде эту историю подтверждают: муж с женой видели автомобиль с прицепом, который как будто на что-то наехал. Онм запомнили номер машины, а чуть позже обнаружили на земле тело девочки-подростка. Лизе было всего 15 лет.

31 июля следствие вышло в суд с ходатайством об аресте Антона Безчетвертева: на момент убийства он работал в уголовном розыске, возглавлял отделение по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений в Советском районе Самары. И, хотя сейчас Антон уволен со службы — он точно знает, как вставлять палки в колеса расследованию.

Подозреваемого уже уволили из полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейский против ареста не возражал. В СИЗО он теперь пробудет как минимум до 29 сентября. Разбирательства продолжаются. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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