Что произошло после матча «Крылья Советов» — «Спартак» во втором туре РПЛ

Сергей Пиняев дебютировал в РПЛ в 16 лет, но не смог помочь "Крыльям" набрать очки Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» и «Спартак» во 2-м туре Тинькофф РПЛ 30 июля встречались на стадионе «Солидарность Самара Арена». Гости одержали минимальную победу и набрали первые очки в сезоне, а хозяева, вернувшиеся в Премьер-лигу из ФНЛ, потерпели второе домашнее поражение подряд. Рассказываем, что произошло после матча «Крылья Советов» — «Спартак».

Руй Витория, новый главный тренер красно-белых, заявил, что игра получилась непростой, но его команда победила заслуженно. «Спартак» рассчитывал на быстрый гол, но забить его не получилось — соперник играл хорошо.

— Сегодня мы создали порядка 18 моментов, некоторые из них были очень хорошими. Но мяч не хотел залетать в ворота. Не забили сегодня, забьем в следующий раз, — сказал Витория на пресс-конференции после матча.

Один из лидеров гостей Ларссон в стартовый состав накануне не попал. Португальский наставник это объяснил тем, что Джордан несколько дней назад стал отцом, провел несколько бессонных ночей и ему было трудно выдержать все 90 минут.

— Я доверяю всем своим игрокам, они отлично работают, я не боюсь ротации, вынужденных замен. Мы сегодня выиграли первый финал, потому что каждая игра для нас финальная. Готовимся к Лиге чемпионов, — добавил специалист.

Игру 16-летнего Сергея Пиняева, дебютировавшего в РПЛ, португалец комментировать отказался. А вот Игорь Осинькин, возглавляющий «Крылья Советов», о своем подопечном высказался в положительном ключе:

— Да, был дебют, я должен его прокомментировать. Но на будущее хотел бы подальше от этих разговоров, чтобы они не отвлекали его от самого главного. А главное — вырастить из него хорошего футболиста. У него есть для этого все данные. Он показал, что умеет играть в быстрый футбол, принимать мгновенные решения, которые работали не только на молодежном уровне, но и работают сейчас против команды такого уровня, как «Спартак». Он показал, что его нужно опасаться любому футболисту, например, Айртону.

Что касается поединка в целом, то у Осинькина нет претензий по самоотдаче и организации оборонительных действий у своих подопечных. Но поражение оставило неприятный осадок.

— Нам нужны очки, поэтому, конечно, мы расстроены. Особенно, когда гол пропускаешь с помощью VAR, всегда это не очень хорошо принимается. Пока сложилось не в нашу пользу, — рассказал тренер. — Мы играли хорошо в плане обороны всей командой. Но хотелось бы, чтобы чуть больше и лучше мы играли в атакующих действиях. Мы можем играть лучше, нам надо было скинуть маленькие оковы. «Спартак» своим именем немного поддавил нас в этой игре.

Прокомментировал наставник волжан и конфликт Ломаева и Зиньковского в конце первого тайма. Он заявил, что ребята просто хотели победить и отсюда возникло недопонимание.

После 2-го тура в активе самарцев ноль очков. Они пока на 13-й строчке. В следующем «Крыльям» предстоит выезд в Тулу к «Арсеналу», у которого такая же ситуация.

«Спартак» же будет готовиться к «Бенфике» в Лиге чемпионов. Со своими соотечественниками Руй Витория в рамках квалификационного раунда встретится уже в среду, 4 августа.

Что касается чемпионата, то клуб из столицы пока на 9-м месте. В следующем туре им будет противостоять еще один выходец из ФНЛ — «Нижний Новгород».

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