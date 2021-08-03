Люди в крови, дети на асфальте: опубликовано видео первых минут после аварии с автобусом с туристами в Турции

В Турции в аварию попал автобус с туристами Фото: СОЦСЕТИ

Вечером 2 августа в Турции около селения Манавгата разбился автобус с туристами из России. Как вскоре выяснилось, всех их везли с курортов Аланьи в аэропорт Антальи, откуда в 21.50 должен был отправиться рейс в Самару. Автобус местной компании был набит под завязку: 22 человека, сумки, чемоданы. Но в какой-то момент водитель автобуса не справился с управлением и вылетел на встречку, протаранив разделительный барьер на серединном участке, а потом перевернулось на соседнюю полосу. По предварительным данным, у автобуса что-то могло случиться с колесом - именно из-за этого его и повело в сторону.

Транспортное средство пострадало очень сильно - все лобовое стекло разбито до маленьких кусочков, бок помят. Досталось и пассажирам.

Первые кадры после аварии засняла на телефон местная блогер Дуйгу Небиоглу. Она проезжала мимо на автомобиле и ДТП привлекло ее внимание. Выглядело место аварии ужасающе. К этому моменту прибывшие на место медики и полицейские уже извлекли раненных и окровавленных людей. Туристы были в шоке. Одна девушка в крови сидела на месте и страшно кричала. Другая пыталась дотронуться до тела (возможно, близкого человека) и причитала: ой, она неживая!

Рядом с автобусом были разбросаны вещи, в крови была и стенка транспортного средства. Уцелевшие туристы в шоке сидели на чемоданах. Дети лежали прямо на асфальте - по официальным данным оператора "Интурист" их в автобусе было девять человек.

- Из-за аварии образовалась пробка. Водители пытались помочь пострадавшим, разговаривали с ними по английски, успокаивали. Получалось не всегда, некоторые были просто в истерике, - делится с корреспондентом "КП - Самара" жительница Антальи Екатерина. По словам нашей соотечественницы, в Турции произошедшее тоже вызвало шок. Информация не многим отличается от той, что можно встретить в российской прессе.

Пока что точные данные о погибших и пострадавших не известны. Турецкие СМИ сообщают, что в аварии погибли Надежда Тягущева - 71 года и Тарас Мельник, 34-летний житель Тольятти. Также умерла 15-летняя самарчанка Анна. Она отдыхала в Турции с сестрой Анастасией, как раз та и попала на видео вся в крови, и мамой.

Многие пассажиры, в том числе водитель микроавтобуса и дети, также получили травмы. Всем туристам сейчас оказывают помощь, всем полагаются страховые выплаты. Родственникам тех, кто находится в больнице, туроператор обещает организовать перелет - для этого им нужно обратиться в тот офис, где приобреталась путевка.

Самолет, на котором должны были прибыть в Самару туристы, вылетел из Антальи. Он должен приземлиться в Самаре в 2.10 по местному времени.

"Комсомольская правда" следит за развитием событий и выражает соболезнования родным и близким погибших.