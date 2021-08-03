"Водители там еще те": об аварии в Турции с соседями по рейсу самарские туристы узнали только в аэропорту

В Самару прилетели туристы с рейса, на который не попали пострадавшие в аварии с автобусом в Турции Фото: Александра БУДАЕВА

В Самаре поздно ночью встретили рейс из турецкой Антальи. На нем прилетели домой несколько сотен человек – во всем салоне пустовало лишь около 20 мест. Последняя группа туристов не вылетела домой – автобус с ними попал в аварию по пути из поселка Конаклы в аэропорт. В какой-то момент что-то случилось с колесом, автобус повело к центру дороги прямо на скорости, он врезался в ограждение и перевернулся на встречку. Три человека погибли сразу, девять пострадали, несколько человек, в том числе и ребенок –в тяжелом состоянии. Один из пассажиров злополучного автобуса Сергей уже рассказал нам, что случилось и как спасали туристов.

Всех пострадавших туроператор доставит домой позже – тот самый рейс в 21.50 улетел без части туристов. У всех, кто попал в аварию был шок, и никто не смог успеть на самолет – неизвестно, как бы они перенесли дорогу.

Другие туристы о ЧП знали. В аэропорту перешептывались: была авария, погибли люди, наши, туристы, может быть, даже сюда летели вместе – на соседних местах.

- Мы знали да, была небольшая паника, конечно. Представляете, впереди полет, а тут такие новости. Конечно, отдых такой получился. Пожары эти еще. Нам не слишком мешало, но все равно – нервозность. Не тот совсем отдых, - рассказывает жительница Тольятти Алина.

С ней вместе на этом рейсе прилетел и Сергей Федоров. Он как раз видел попавший в аварию автобус по дороге в аэропорт. Но даже и не мог подумать, что там находятся земляки.

- Мы видели аварию, когда ехали в аэропорт, но не знали, что это тоже туристы из Самары. Вообще узнали, только когда прилетели уже. Я сам тоже сегодня до аэропорта ехал с водителем, который на мой взгляд не соблюдал правила дорожного дывижения, маневры делал, на красный свет проезжал, это был туристический автобус, который забирал людей из отеля. Водители там еще те, - делится своими впечатлениями Сергей.

Впрочем, не все высказались о манере вождения турецких водителей негативно. Катя с подругами арендовала машину в Турции и каталась по городам. Девушек водительские навыки местных не задевали.

Кстати, пустых мест другие туристы почти не заметили. Все больше думали о прошедшем отдыхе и спали – все-таки перелет проходил ночью. Их же землякам теперь предстоит вернуться домой после того, как врачи признают путешествие возможным. Кому-то придется полечиться немного дольше. Ну а в трех семьях точно придется хоронить своих погибших: как рассказали туристы, у скончавшегося 35-летнего мужчины там же осталась семья, жена и дети – они находятся в больнице. А погибшая девочка путешествовала с сестрой и мамой.