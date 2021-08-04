В Самаре четверо урбанистов стащили с территории военной части платы от зенитно-ракетного комплекса

Заседания по этому делу уже стартовали в Красноглинском райсуде Самары Фото: Александра БУДАЕВА

10 лет лишения свободы грозит Алексею, который приехал в Самару из Ленинградской области и «случайно» забрел на территорию войсковой части. Следователи считают, что случайности не случайны, и Алексей с самого начала собирался чем-нибудь поживиться. Но обо всем по порядку.

Алексей познакомился с Евгением в 2016 году, их объединило увлечение так называемым «урбантуризмом», то есть обследованием различных заброшенных объектов – как гражданских, так и военных. В 2019 году в их полку прибыло, и по «заброшкам» они начали лазить вчетвером: Алексей, Евгений, Владимир и Иван.

Следователи считают, что одним обследованием дело не ограничивалось: молодые люди искали что-то стоящее, что-то, что можно продать, и неплохо на этом заработать. Так жажда наживы привела их в самарскую войсковую часть.

«Гуглить» информацию о ней парни начали осенью 2020 года, а уже 6 октября приехали в Самару на машине, чтобы на месте изучить обстановку. Запаслись для этого квадракоптером с цифровой системой наблюдения и приборами ночного видения. На месте выяснили: войсковая часть – действующая, территория ее освещена, охранные посты выставлены, военная техника – на месте.

Тут-то парни, вероятно, и решили, что у них есть прекрасный шанс сорвать куш. «На дело» пошли в ночь с 7 на 8 октября. Машину оставили за пару километров от точки назначения, чтобы остаться незамеченными. Алексей и Евгений остались «на стреме» и должны были подать знак, если вдруг что-то пойдет не так. Для связи у всех четверых были с собой рации.

Вот только миссия была провалена с самого начала. Связь ловила плохо. Владимир и Иван еще на подходе к забору увидели множество людей и яркие огни – их как будто ждали. По рации они сообщили об этом товарищам, а те… просто дали деру. Бросились к машине, не дожидаясь сообщников, дали по газам, рацию выбросили по дороге. Владимир и Иван об этом не знали, и миссию свою выполнили: добыли несколько дорогостоящих плат с зенитно-ракетного комплекса. Вот только скрыться с ними не смогли, потому стало понятно: их вот-вот поймают, поэтому рюкзак с добычей они бросили в лесу.

«Урбанисты» не ошиблись: их действительно ждали. Вот только, когда Алексей и Евгений бросились к машине, они отвлекли на себя внимание, и их сообщникам удалось уйти.

Машину, на которой пытались сбежать «урбанисты», задержали, Алексея отправили на допрос, а Евгений очень правдоподобно сумел изобразить проблемы со здоровьем, а чуть позже сбежать из больницы.

Так и получилось, что когда уголовное дело возбудили по статье «Кража» в отношении четырех человек, в руках у следствия был только один подозреваемый – Алексей. Под суд он пошел тоже в одиночестве.

- Ему вменяют совершение кражи в составе организованной группы, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» старший помощник прокурора Красноглинского района Яна Кудряшова. – Вину свою во время следствия он не признавал.

Версия Алексея проста и незатейлива: как урбантурист он приехал в Самару, чтобы сходить в бункер Сталина. А на специализированном сайте прочитал про эту войсковую часть – там было написано, что она заброшена, живописна и немного жутковата, а потому внутри можно сделать отличные фото. Они с друзьями приехали туда, а на них «налетели» силовики, повязали, избили а в рюкзак подкинули какие-то платы.

Какая из версий ближе к правде, выяснить предстоит в ходе судебного следствия. Заседания по этому делу уже стартовали в Красноглинском райсуде Самары.

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