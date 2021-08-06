Не забыть смартфон: восемь самых живописных маршрутов для прогулок на САПах в Самарской области

Зачем кататься на сапбордах? Во-первых, это красиво... Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сапборд — уже не новый, но все еще набирающий популярность способ развлекать себя на воде с пользой для здоровья. Он приветлив к новичкам, а медитативные движения веслом в удобном ритме успокаивают и настраивают на созерцание прекрасного.. Все, кто оказался на доске, очень быстро начинают задумываться о том, какой бы маршрут поживописнее выбрать на следующий раз. Благо, живем мы в Самарской области, вариантов предостаточно. В этом материале «Комсомолка» собрала маршруты, которые точно не разочаруют сапбордистов разного уровня подготовки.

И еще, будем уж честны, сеанс «сапбординга» — всегда источник эффектных фото, свидетельствующих о том, что лето проходит не зря. Чтобы путешествием по воде наслаждались не только вы сами, но и ваши подписчики в режиме реального времени, понадобится соблюсти все меры безопасности на воде, касающиеся смартфона, и постоянно оставаться на связи. О том, чтобы в любой точке воды и суши вы могли выйти в интернет, уже позаботилась МТС - в этом году оператор значительно усилил сеть в Самарской области, уделив особое внимание качеству и покрытию в местах, популярных у любителей внутреннего туризма и активного отдыха. Также «КП-Самара» поделится советами, как в путешествии позаботиться о смартфоне, чтобы не остаться без фоток или без самого аппарата в критический момент.

Сапбордисты обычно катаются группами, и более опытные следят за новичками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За Волгу поутру

Сапборды не считаются маломерными судами, это спортинвентарь, а значит и Волгу в черте города пересекать на них как бы можно. При условии, что человек на доске предпринял меры безопасности, знает, как вести себя на фарватере и умеет рассчитывать силы. Впрочем практика показывает, что даже новички в компании опытных сапбордистов и в штиль легко справляются с этим маршрутом.

Но время для путешествия надо выбирать ответственно. Скажем, Самара прекрасна в золоте предзакатного солнца, но в таком случае нужно будет торопиться обратно, чтобы успеть до темноты. А участники речного движения могут вас задержать.

Так что самый спокойный вариант - переправиться «на ту сторону» в 6 утра ради чашечки кофе с видом на город. Такие заплывы организует Кайт САП школа Самара с отправлением от Ленинградского спуска. «Классно рано утром мчаться по пустым дорогам, под спокойную волну, без кучи моторок и кораблей перейти Волгу, ощутить запах свежесваренного кофе на Проране в 7 утра, купаться, когда город еще только просыпается, а потом приехать домой за полтора часа до рабочего дня и немного поспать», - делится впечатлениями от такого путешествия предприниматель Лена Лукина.

По Самарке от моста до моста

Необычный взгляд на город предлагает школа «Виндсерфинг Самара» — спуститься на САПах от Кировского до Южного моста. Во время путешествия серферы наблюдают не только непарадную сторону мегаполиса, но и затоны и озера, о самом существовании которых мало кто знает. Каждый новый поворот реки Самары открывает неожиданные ракурсы, а приятным бонусом к путешествию станвятся фото среди кувшинок. Как вариант, можно пройти от Южного моста до Самарского, здесь на пути можно вдоволь поразглядывать всевозможные речные судна на приколе. По информации клуба, эти маршруты рассчитаны на 3,5 часа и подходят новичкам.

По Воложке

Клуб сапсерфинга Саперная, 1 (в Загородном парке) предлагает несколько маршрутов, и прохождение самого эффектного из них займет не меньше 5 часов. Участники этого заплыва пересекают Волгу и проходят всю Рождественскую Воложку с ее изгибами, отмелями, секретными пляжами и прочими микродостопримечательностями. Маршрут №3 безусловно требует физической подготовки и опыта, да еще и снарядиться придется как в небольшой поход. Но это небольшое приключение определенно можно считать важной вехой в списке достижений самарского поклонника САПов.

Реки, протоки, озера возле Гранного - места комариные, но по-своему романтические Фото: Архив "КП"

По Кривуше

Еще одно место, которое сложно увидеть без сапборда — это изгибы Сухой Самарки и Кривуши. В данном случае «саперы» стартуют возле Гранного, поселка в черте Новокуйбышевска, и уходят от Волги в спокойные воды узких речек. Такой выезд предлагает агентство «Город-курорт», причем в него входит пикник. «Это единственный маршрут на сапах, вводить новые мы пока не планируем, - говорит основательница «Города-курорта» Катерина Ревинская. - Маршрут интересный, живописный: кувшинки, камыши. Место спокойное, нет большого количества катеров и тем более больших судов. Ну и партнеры у нас ответственные, что тоже немаловажно».

КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СМАРТФОН НА САПБОРДЕ

Оставить смартфон на берегу на время прогулки на сапе значит отказаться от фотографирования тех самых красот, ради которых затеяно приключение, а еще — без связи и навигатора в ситуациях, когда вы по каким-то причинам отбились от группы. В конце концов, одно из главных «саперских» правил заключается в том, что обязательно нужно сообщать, где находишься и куда собрался. Так что не вопрос, брать ли с собой гаджет. Другое дело, что одно неверное движение — и смартфон отправится на корм рыбам. Вот несколько советов, которые помогут спасти устройство.

- Гермомешок для вещей обычно выдают организаторы сап-туров, но и собственный гермопакет купить не накладно. Иногда в 100 дешевле, чем новый смартфон;

- Заряда устройства с большим запасом должно хватать на предполагаемое время прогулки;

- Вам нужен надежный оператор сотовой связи, с уверенным покрытием и высокой скоростью мобильного интернета. Приятно же отправить фотку в Инстаграм непосредственно с места событий, не так ли?

- Прежде чем фотографировать на доске, убедитесь, что никто вокруг не поднял волну — она может вывести из равновесия;

- Увлекшись позированием на доске стоя, вы можете забыть о балансе. Лучше сядьте, так спокойнее;

- Кстати, селфи-палку с собой можно взять. Правда придется возиться с ее закреплением. Да еще потерять равновесие с ней проще. В общем, подумайте дважды.

- Сомневаетесь в себе — попросите профессионала. Уж инструктор-то знает, как обращаться со смартфонами на воде. Да и фото с расстояния получится лучше.

Река Сок возле Царевщины Фото: Архив "КП"

По Соку

Заплыв от Кайт САП школы Самара по реке Сок начинается от пляже неподалеку от турбазы «Сосенки». Практически напротив — Сокский карьер в Сокольих горах, а впереди несколько километров ненапряжного извилистого пути до Старосемейкино, железнодорожный мост над головой, живописная растительность по берегам. Сплошная красота! Течение на реке серьезное и требует от саперов адекватной оценки своих сил, но и возможностей сделать привал здесь немало.

По Кондурче

Участники тольяттинского клуба «Сила ветра» буквально в начале августа 2021-го опробовали мини-сплавы на 6, 7 и 10 км по Кондурче и решили сделать их постоянными. Неспешная, прохладная и мелкая река покорится даже новичкам с детьми. Но для «продвинутых» саперов есть более сложный 30-километровый маршрут от Екатериновки Красноярского района до Ветлянки. «Мы равнялись на свои подвиги по Соку, где ветер был в спину, дно глубокое, течение сильное. Жизнь показала, что Кондурча не такая, - поделилась впечатлениями от пробного заплыва его участница Наталья Козловская. - Ветер был в лицо, течение медленнее, дно мелкое, плавники то и дело втыкались в песок». По ее же словам, длинный маршрут «исправляется» на Соке - там хотя бы мелей нет.

Многие сапбордеры Тольятти в ветренную погоду пересаживаются на кайты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Возле Тольятти

Тольяттинцы в силу особенностей урбанистики могут наслаждаться природой, не покидая города. И активности, связанные с сапбордингом, легко себе нашли место в зеленой зоне между Автозаводским и Комсомольским районами. А уж Муравьиные острова будто созданы, чтобы ходить вокруг них на доске. Возможны и прогулки у полуострова Копылово, но тут удовольствие зависит от активности ГЭС.

Жигулевская кругосветка на «сапах»

Эта затея только кажется экстремальной. Но по мере того, как ширится круг сапбордистов, все больше людей подумывают о том, чтобы однажды испытать себя в легендарном приключении. «Кругосветка - уникальный маршрут в масштабах России, - рассказывает инструктор Кайт САП школы Евгений Чугуров, один из первопроходцев «кругосветки» на САПах. - Для ее прохождения нужен уровень подготовки выше среднего и желательна доска в 14 футов. Физически она труднее, чем путешествие на байдарках. Но тяжело только если гнать. А если растянуть «кругосветку» на три дня, то норм».

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