Мужчину, который приехал в Сызрань, чтобы забрать дочь из-под опеки, заподозрили в проституции

Фотография отца двоих детей "засветилась" на сайте для взрослых Фото: Анатолий ЖДАНОВ

«Молодой, красивый, рост - 162, вес – 60, он - примерно 14 см». Ссылку на объявление с сайта «для совершеннолетней аудитории» в редакцию «КП-Самара» прислали читатели. Мол, смотрите, кому ваши органы опеки собираются маленького ребенка отдать.

Речь идет о сызранской истории: семейная пара взяла под опеку девочку Лилю (имя ребенка изменено) из Пензенской области. При оформлении документов им говорили, что мать Татьяна сидит, отец – неизвестен. Однако через месяц после того, как девочка обрела новую семью, объявился ее папа Иван, причем не просто так, а с пакетом документов на ребенка.

Корреспонденту «КП-Самара» мужчина рассказал: да, не был записан у девочки в свидетельстве о рождении, да, полтора года она провела в доме малютки: но туда ее поместили на время, пока не было возможности снять квартиру, а потом учреждение закрыли на карантин, и сколько мать девочки ни обивала пороги, дочь ей не отдали.

Фото девочки будущая приемная семья из Сызрани увидела в интернете Фото: скриншот

А потом Татьяну посадили. За плечами у нее судимости за убийство, воровство, заведомо ложный донос, угрозу убийством и умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов в качестве оружия. Почти все преступления совершены в состоянии алкогольного опьянения. Последний из приговоров в законную силу вступил в декабре 2020 года.

Примерно в это же время на «сайте для взрослых» появилось объявление, которое привлекло внимание наших читателей. Редакция «КП-Самара» не может утверждать с уверенностью, что Иван Ермаков действительно имеет отношения к этой страничке.

- Я не знаю, кто взял мой номер и мою анкету, кто все это выложил, - прокомментировал ситуацию Иван Ермаков, когда корреспонденту «КП-Самара» удалось дозвониться до него по указанному на сайте номеру. – Я услышал об этом сайте от опекунов и от вас. Я не сижу в соцсетях уже давно. Мало ли кто украл номер, анкету и фотографию мою, я не выкладывал ничего подобного.

Мужчина заверяет: кто-то украл его номер, анкету и фотографию Фото: скриншот

По словам сызранской семьи, где сейчас живет дочь Ивана Лиля, на сайт они наткнулись случайно, когда искали информацию о человеке, который приедет забрать у них девочку. Более того, по их словам, эту анкету на сайте видели и органы опеки, и суд, которому предстоит решить судьбу девочки. Но все остались безучастны.

- Просто представьте, что вы своего ребенка отправите к этому человеку жить: он непонятно чем зарабатывает, его жена в колонии сидит, - негодует Лилия, которая несколько месяцев назад буквально влюбилась в чужую девочку, которая носит то же имя, что и она. – Лиля – ребенок, а не вещь, как можно ставить над ней такие эксперименты? Что смогут дать ей подобные родители?

Что смогут дать – вопрос не решенный, а вот получить Иван и Татьяна надеются маткапитал. В колонии женщина родила от Ивана сына, вскоре надеется освободиться (и на это у нее, разумеется, будет больше шансов, если Лилю заберет папа), получить положенные выплаты и зажить, наконец, в свое удовольствие.

Редакция «КП-Самара» просит считать эту публикацию нашим официальным обращением к суду, органам опеки и прокуратуре: мы просим выяснить, кто именно и когда опубликовал анкету с персональными данными Ивана Ермакова на сайте для взрослых, имеет ли он к этому отношение, а если имеет, то просим провести дополнительную проверку на предмет того, может ли подобный родитель воспитывать маленького ребенка перед тем, как отдавать ему дочь.

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