Партия «Новые люди» запустила в Самаре «ЖКХ-дозор»

Новые люди создали телеграм-канал, где «встречаются» самарцы, у которых возникли трудности в сфере ЖКХ, и люди, знающие, как решить проблему. Специальный бот собирает заявки и отправляет их экспертам. Площадкой воспользовались уже более 50 человек.

Эксперты-добровольцы

«Сфера ЖКХ традиционно одна из самых проблемных, — говорит руководитель самарского отделения партии «Новые люди» Роман Маркаров. Едва открыв офис, мы столкнулись с тем, что большинство заявок от жителей — это именно вопросы благоустройства, расселения ветхого жилья, высоких тарифов на услуги ЖКХ. Тогда мы решили создать площадку,где жители и специалисты по ЖКХ могут найти друг друга, и вместе найти способ как добиться от власти решения проблемы».

О своих бедах жители могут рассказать Телеграм-боту на канал еt.me/jkhsam. На вопросы отвечают независимые эксперты:как обычные люди, так и юристы-добровольцы, представляющие некоммерческие и правозащитные организации, адвокаты, владельцы и сотрудники юридических компаний.

Несвоевременная уборка мусора

«Жилищные вопросы — вроде бы самые близкие, обыденные для людей, но при этом и самые сложные и запутанные, объясняет юрист Павел Лобанов. — У нас постоянно реформируют сферу ЖКХ, и люди начинают путаться в законах и правилах. Но то, что кажется трудным простому человеку, для практикующего юриста часто простые типовые случаи. Поэтому мне не сложно в свободное от работы время участвовать в таком проекте. Я считаю, что по мере возможностей нужно помогать людям».

Дороги внутри дворов – одна из основных болей

Юристы уже отработали более 50 обращений. Павел Лобанов признается, что иногда приходится огорчать людей, объясняя, что по действующим законам неправы именно они. Но чаще всего находятся варианты помочь урегулировать спорные вопросы.

Вместо сквера —строительный мусор

Большая часть заявок касается благоустройства и нарушений в работе управляющих компаний. В новом районе, где живет более 100 тысяч человек, катастрофически не хватает общественных пространств. Детские площадки никак не защищены от палящего солнца, и находиться там летом невозможно. А для взрослых людей есть всего одна небольшая прогулочная зона.

Детские площадки - не всегда безопасны

У жителей ЖК «Москва» другая проблема. Прекрасный двор с огромной детской площадкой и фонтаном был в планах у застройщика. Но так и остался на бумаге. На деле под окнами у нескольких тысяч людей, заплативших за красивый вид, появился строительный мусор. Металл, бетонные плиты, торчащая арматура огорожены хлипким забором, в котором любопытные подростки уже проделали ходы. Такая вот альтернатива детской площадке.

Люди несколько лет сражаются с застройщиком и мэрией. Писали даже президенту, но пока безрезультатно. За дело взялись сразу несколько добровольцев «ЖКХ-дозора». Сейчас они вместе с жителями ищут пути, как им действовать дальше на основе уже имеющейся переписки с органами власти.