Это будет настоящий метеорный дождь: где смотреть звездопад в Самаре с 11 по 15 августа 2021

Если нет возможности выехать из города - не стоит отчаиваться Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ночном небе над Самарской областью можно наблюдать метеорный поток Персеиды. Или, говоря повседневным языком, «звездопад» или «звездный дождь». Максимальной активности он достигает 11 и 12 августа, в эти даты при чистом небе можно насчитать до 150 метеоров за час. Но и несколько ночей после тоже не разочаруют любителей астрономии и романтиков. Так, клуб «АстроСамара» проведет фестиваль «Персеиды-2021» с 14 на 15 августа, не сомневаясь, что зрелище окажется достаточно впечатляющим.

Персеиды — это пылевые частицы от кометы Свифта-Таттла, проходящие сквозь атмосферу Земли со скоростью 59 км/с и сгорающие в ней. И тем больше их можно увидеть, чем меньше светового загрязнения в небе. В интернете можно найти соответствующие карты. Из них понятно, что над Самарой, Тольятти и Сызранью световое загрязнение максимально интенсивное. И сложнее всего найти «чистую» локацию на юго-западе области: небо светлое от Самары до самых Осинок.

И все же «Комсомолка» решила уточнить, где лучше смотреть звездопад в Самаре у соорганизатора фестиваля «Персеиды-2021» Юлии Михалевич, участницы клуба «АстроСамара».

«Специально для наблюдения Персеид мы выбрали хорошую точку вблизи Елховки. Все небо там усыпано звездами и метеоры прекрасно видно, - рассказала она. - В Самарской области можно найти и другие места с низкой засветкой. Что же касается самой Самары, то яркие метеорчики здесь тоже удастся заметить. Но для этого лучше постараться найти как можно менее освещенное место. Возможно для наблюдения за Персеидами подойдут некоторые городские пляжи».

Из карты светового загрязнения понятно также, что в черте Самары наиболее удачный вид на звездопад откроется вблизи Гавриловой поляны, горы Барсук и Нижнего пляжа острова Поджабный.

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