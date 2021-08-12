Что делать если у вас просят взятку в Самаре

Один из способов рассказать о взятке - позвонить по телефону доверия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для ГУ МВД России по Самарской области информация о взятках в Самаре имеет очень высокий приоритет. Сообщения о фактах коррупции в обязательном порядке регистрируются и проверяются сотрудниками органов внутренних дел. При этом полицейские отмечают и решающую роль содействия всех самарцев, желающих жить в правовом и цивилизованном государстве. Уголовная ответственность не грозит тем, кто не станет принимать участия в любых коррупционных схемах.

«Закон всегда на стороне того, кто отказывается от дачи взятки, - объясняет Дмитрий Паршин, заместитель начальника 6 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области. - Если от гражданина требуют взятку, ему следует незамедлительно сообщить об этом в полицию. Важно помнить, что по российскому уголовному законодательству взятка – это не только деньги, но и любые ценности, ценные бумаги, имущество – скажем, машина или квартира. И если от гражданина вымогают взятку, то коррупционер понесет серьезное наказание. За вымогательство может грозить от семи до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Ответственность грозит и тому, кто дал незаконное вознаграждение. За дачу взятки должностному лицу, равно как и за ее получение, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Кроме этого отдельная ответственность предусмотрена за посредничество во взяточничестве – до двенадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки».

Если же человек добровольно сообщает, что у него требуют взятку или активно способствует расследованию и помогает в раскрытии преступления, то уголовного наказания ему не светит. О фактах коррупции можно рассказать любым из трех способов: обратиться в ближайший отдел полиции, отправить запрос на ГУ МВД России по Самарской области через раздел «Для граждан» или позвонить по одному из телефонных номеров:

8(846)-278-22-22, 278-22-23 (дежурная часть);

8(846)278-13-40 (телефон доверия);

8(846)338-56-77 (УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области).

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