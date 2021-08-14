«Я осознавала, что делаю»: подозреваемая в убийстве младенца расплакалась в зале суда

По версии следствия, Елена Лаврова оставила дома двоих маленьких детей и исчезла на несколько дней Фото: Вячеслав СОРОКИН

В Самарском областном суде в эти минуты рассматривают ходатайство следствия об аресте Елены Лавровой. Мать двоих детей 9 августа ушла из дома, оставив запертыми двоих сыновей – 8-месячного младенца и его 3-летнего братика.

- Малыш был в коляске пристегнутый ремнем, - уточнили сегодня в зале суда следователи.

Вернулась домой мамаша только 12 числа, когда ее младший сын был уже мертв. В отношении Лавровой уголовные дела возбудили за покушение на убийств и убийство малолетнего.

- Я осознавала, что делаю. Не знаю, что еще сказать, - расплакалась во время судебного заседания Елена Лаврова.

Следствие просит арестовать подозреваемую на 2 месяца – мол, статья обвинения тяжкая, поэтому женщина может скрыться, попытаться уничтожить вещественные доказательства или оказать давление на свидетелей.

- Мы знаем только одного свидетеля - громилу Сашу, на которого никто влияния оказать не может, - не согласилась со следствием в суде адвокат Лавровой и просила отпустить свою подзащитную под домашний арест.

Со СМИ никто из них общаться пока не желает. Единственное, что удалось от них услышать, – что все было не так, как журналисты описывали ранее.

Где она тогда была несколько дней? Остается загадкой. Знакомые Лавровой ранее рассказали корреспонденту «КП-Самара», что девушка всегда довольно много пила и была не очень разборчива в связях:

- По характеру - язык без костей, речь в меру дерзкая, но этим она никому не вредила и не обижала, просто была так устроена, - говорит знакомый Елены Игорь Иванов (имя-фамилия изменены). – Если честно, я сомневаюсь, что она просто забыла про детей. Она наверняка понимала, что делает. Скорее всего, дети были не запланированы и мешали ей отдыхать так, как она привыкла. Вот вам и результат.

Разобраться в том, что же именно произошло в этой истории, предстоит следствию. Старший сын Лавровой сейчас у бабушки, его жизни ничего не угрожает.

Мать мальчика на время следствия будет находиться в СИЗО – по решению суда ее сегодня арестовали до 11 октября. С большой долей вероятности, сторона защиты это решение попытается обжаловать в Самарском областном суде.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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