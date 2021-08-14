Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия14 августа 2021 10:30

Заморила голодом младенца: показываем, как выглядит молодая мать, которую подозревают в убийстве сына

Женщину привезли в суд, чтобы избрать ей меру пресечения
Авторы (2):
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Женщине грозит пожизненное лишение свободы

Женщине грозит пожизненное лишение свободы

Фото: Вячеслав СОРОКИН

В Самарский районный суд привезли Елену Лаврову – 26 летнюю мать двоих детей подозревают в убийстве младенца.

По предварительным данным, вечером 9 августа Лаврова пристегнула 8-месячного младенца к стульчику и оставила его одного дома с братом. Второму ребенку - всего 3 года. После этого молодая мать исчезла на несколько дней.

Появилась дома она лишь 12 числа. К этому времени ее младший сын был уже мертв. Старшему, к счастью, помощь медиков не потребовалась, его отдали бабушке.

По предварительным данным, она Лаврова ушла в запой и забыла про детей

По предварительным данным, она Лаврова ушла в запой и забыла про детей

Фото: Вячеслав СОРОКИН

Лаврову задержали, уголовное дело возбудил по статье «Убийство малолетнего», если ее вина будет доказана, то ей грозит длительное лишение свободы – вплоть до пожизненного.

Сегодня, 14 августа, следствие намерено выйти в суд с ходатайством об аресте подозреваемой.

Наш корреспондент находится на месте. Мы будет держать вас в курсе событий.

Следствие намерено просить ареста подозреваемой

Следствие намерено просить ареста подозреваемой

Фото: Вячеслав СОРОКИН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В самарской квартире умер младенец, мама которого ушла в запой

Двое детей были заперты одни без еды и воды несколько дней (подробности)