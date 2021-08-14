Заморила голодом младенца: показываем, как выглядит молодая мать, которую подозревают в убийстве сына

Женщине грозит пожизненное лишение свободы
Фото: Вячеслав СОРОКИН
В Самарский районный суд привезли Елену Лаврову – 26 летнюю мать двоих детей подозревают в убийстве младенца.
По предварительным данным, вечером 9 августа Лаврова пристегнула 8-месячного младенца к стульчику и оставила его одного дома с братом. Второму ребенку - всего 3 года. После этого молодая мать исчезла на несколько дней.
Появилась дома она лишь 12 числа. К этому времени ее младший сын был уже мертв. Старшему, к счастью, помощь медиков не потребовалась, его отдали бабушке.
По предварительным данным, она Лаврова ушла в запой и забыла про детей
Фото: Вячеслав СОРОКИН
Лаврову задержали, уголовное дело возбудил по статье «Убийство малолетнего», если ее вина будет доказана, то ей грозит длительное лишение свободы – вплоть до пожизненного.
Сегодня, 14 августа, следствие намерено выйти в суд с ходатайством об аресте подозреваемой.
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Следствие намерено просить ареста подозреваемой
Фото: Вячеслав СОРОКИН
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