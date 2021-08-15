«Рубин» — «Крылья Советов» 15 августа 2021 года: прямая онлайн-трансляция матча 4-го тура РПЛ

Иван Сергеев забил первый гол РПЛ в прошлом туре, но он не принес "Крыльям" очки Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

«Рубин» принимает самарские «Крылья Советов» в рамках 4 тура Тинькофф РПЛ. 15 августа игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию поединка и его самые интересные моменты.

Хозяева на этой неделе уже играли. Они отбегали тяжелые 120 минут в Лиге Конференций. К сожалению, «Рубин» не смог обыграть «Ракув» из Польши и покинул новый европейских турнир. Встреча получилась выматывающий и, возможно, сегодня это может как-то сказаться. Впрочем, коллектив у Леонида Слуцкого сильный, много молодых ребят, которые быстро восстанавливаются. Никуда не денется и желание реабилитироваться перед родной публикой и продлить победную серию в чемпионате страны. Клуб из столицы Татарстана считается фаворитам этого волжского дерби.

У Игоря Осинькина и компании после ФНЛ дела идут не лучшим образом. «Крылья» не набрали ни одного очка в Премьер-лиге и это весьма тревожно. Болельщики переживают, что их любимой команде опять придется бороться за выживание. Наверняка, не в восторге от происходящего и футболисты «КС». Перед стартом сезона ребятам давали большие авансы и они намерены начать их оправдывать. Матч со столь принципиальным соперником — прекрасный момент для этого.

Букмекерские конторы логично отдают предпочтение «Рубину». На них средний коэффициент — 2,2. На ничью — 3,52. На гостей — 3,44.

В рамках Премьер-лиги казанцы выступают лучше. Из 30 очных встреч у них 15 побед. У Самары — всего 6. Остальные игры заканчивались в ничью. В Кубке России «КС» и «Рубин» встречались лишь однажды, «Крылья» были сильнее. К слову, последний раз в официальном формате стороны встречались 8 марта 2020 года. Тогда «Крылья Советов» одержали минимальную победу и увезли из Казани три очка, которые так и не помогли им в итоге остаться в элите.

Главный судья встречи в это воскресенье — Алексей Сухой из Люберец. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по самарскому времени (20:00 по московскому). Игру покажут по «Матч Премьер».

ЧИТАЙТЕ ТАЖЕ:

«Рубин» — «Крылья Советов», 15 августа 2021 года: прогноз на матч 4-го тура РПЛ

Делимся прогнозом на матч «Рубин» — «Крылья Советов», которые 15 августа 2021 играют в 4-м туре РПЛ на «Ак Барс Арене» (подробности)