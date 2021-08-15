На Волге в Самаре катер врезался в теплоход и ушел под воду. Спасатели ищут судно и погибших

Следователи работают на месте происшествия Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В субботу вечером, 14 августа, на 1733 километре Волги произошло серьезное ЧП. Примерно в 21-30 там катер врезался в теплоход «Рейдовый-3» и исчез. Поиски его продолжаются до сих пор. На месте происшествия работают оперативные службы.

— Теплоход буксировал баржу-1381. Он следовал рейсом «Солнечная поляна — Рождествено» и был гружен песком. Владелец теплохода ПАО Порт Тольятти, — рассказывают в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

По словам экипажа «Рейдового-3», катер двигался на большой скорости. После столкновения он перевернулся. Сколько человек находилось на этом неустановленном маломерном судне — неизвестно. Оно исчезло под водой.

Как сообщают в Куйбышевской транспортной прокуратуре, баржа не получила повреждений. Утечки нефтепродуктов не произошло.

Баржа после столкновения не пострадала Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В ГУ МЧС региона добавляют, что информация по пострадавшим и погибшим в настоящий момент уточняется. На движение судов по Волге эта ситуация никак не повлияла. Баржа сейчас находился на кромке судового хода.

На месте происшествия работают следователи. Они разбираются во всех обстоятельствах случившегося, опрашивают свидетелей. Также проводится спасательная операция по поиску пропавшего катера.

В СК на транспорте уже назначено проведение проверки после ЧП. Не исключено, что по ее итогам будет возбуждено уголовное дело. «КП-Самара» следит за развитием событий.

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