Были в масках и с ножами: появились подробности похищения и изнасилования официантки на камеру в Самаре

Подозреваемых уже арестовали, им готовятся предъявить обвинения Фото: соцсети

Громкое похищение Анны Я. (личные данные изменены) из поселка Береза обсуждает вся страна. Еще бы — 18-летнюю официантку затолкали в машину и увезли в лес в районе Новосемейкино, где изнасиловали, снимая это на мобильный, а затем требовали 50 тысяч за то, чтобы видеозапись никуда не ушла.

Все произошло вечером 11 августа. Преступники передвигались на «Ладе Приоре», которой управлял 19-летний Владислав В. Они остановились у дома Анны, вышли из авто и, угрожая ножами, заставили ее сесть в салон. Пострадавшая была шокирована — она впервые видела этих молодых людей. То, что случилось в дальнейшем, ей и вовсе не хочется вспоминать.

После надругательств и вымогательства девушку бросили на месте происшествия. На попутках она вернулась домой, а утром 12 числа пошла в полицию. Уже в ночь на 13-е августа оперативники задержали четверых подозреваемых — кроме Влада, это 18-летняя студентка техникума Кристина М. и двое подростков, младшему из которых 15, а старшему — 16 лет.

— Они готовились к преступлению, были в масках. Кристина признала вину, говорит, что принимала участие в этом похищении. Влад тоже, он сказал, что ему просто угрожали и заставляли возить их, — делится с корреспондентом «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Девушку перевозили на этой машине Фото: соцсети

Самыми «отличившимися» участниками нападения оказались именно несовершеннолетние, один из которых учится в вечерней школе в 8 классе, а другой и вовсе решил забросить образование:

— Именно они считаются инициаторами. Как выбрали именно Анну в качестве жертвы — молчат. Но она их не знает, она им ничего не сделала.

Речь идет о процессе по избранию меры пресечения. Решали этот вопрос в Красноглинском районном суде.

— Несовершеннолетних задержанных отправили под стражу на два месяца. Студентов техникума — под домашний арест на этот же срок, до 12 октября, — сообщила «Комсомолке» старший помощник прокурора Кировского района Яна Кудряшова.

Расследование сейчас продолжается. Пока фигурантам вменяют только похищение. Не исключено, что вскоре на них будет возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий и, возможно, ограбления. По некоторым сведениям, злодеи отобрали у потерпевшей сумку. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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