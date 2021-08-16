«Рычал, как медведь»: в Самаре погиб мужчина, у которого было всего пять позвонков

Людмила Александровна хочет понять, почему врачи не смогли помочь ее умирающему сыну. Фото: Инга Пеннер

Этим летом в Самаре скончался Михаил Ланцов. Ему было 37 лет, шесть из которых он был обездвижен. У молодого мужчины был туберкулез позвоночника. Чаще всего болезнь поражает 2 позвонка, реже – три и более. У самарца палочки Коха уничтожили почти все.

- Ему сделали три операции в Санкт-Петербурге, профессор потом сказал, что такого лет 20 уже не видел – у пациента просто кашу из спины выгребли, - рассказала мама Михаила Людмила Александровна. - Из 34 позвонков в позвоночнике у него осталось только 5.

Молодой мужчина стал лежачим больным, инвалидом, но при этом не терял чувства юмора и любви к жизни.

- Мы с Мишей виделись несколько раз, я приезжала к нему в гости. Он мечтал погулять по набережной в окружении красивых девчонок. Но мы, к сожалению, так и не смогли найти волонтеров, которые вынесли бы Мишу на улицу, довезли бы до набережной, уложили бы на коляску и прокатили, - вспоминает исполнительный директор благотворительного фонда «ЕВИТА» Ольга Шелест. Ее организация несколько лет помогала Михаилу и его маме лекарствами, расходниками и просто добрым словом и вниманием.

Раз в год у Михаила случались страшные приступы, от которых ему все сложнее было оправиться. Этим летом случился последний. Смертельный.

- Он кричал, рычал, как медведь. Открывал рот, высовывал язык до подбородка. Махал руками, бился в кровати, - вспоминает его мама. – Я вызвала «Скорую помощь», приехали две молодые женщины – медсестра и врач. Я дала его анамнез, а врач мне сказала: «Я не могу читать, я уже 24-й час работаю, устала, поэтому рассказывайте сами, что с ним».

Людмила Александровна рассказала: про страшную болезнь, про то, что ее сын уже три года на морфине, про то, что не знает, чем помочь ему сейчас. Может в больницу? «А смысл?» - спросила врач и уехала.

Михаил бился в конвульсиях еще несколько часов. Все это время мама была рядом: успокаивала, давала воды, немного еды. К утру вызвала «Скорую помощь» еще раз. Врачи сделали кардиограмму, она выдала ровную полоску – сердце Михаила остановилось.

Людмила Александровна страдает и ищет ответа на вопросы о том, почему ее сына не попытались спасти или хотя бы облегчить ему страдания, почему врачи «Скорой помощи» работают сутками – ведь от усталости человек теряет и концентрацию, и чувство сострадания.

- К сожалению, многие медики не знают, как подойти и чем помочь паллиативным пациентам, - считает Ольга Шелест. – Именно поэтому мы постоянно говорим о том, что в Самарской области нужен хоспис, в котором умирающие пациенты и их близкие смогут достойно встретить конец, подготовиться к этому и в трудную минуту найти поддержку у тех, кому не все равно. Паллиативная помощь все же отличается от медицинской, в этом нет сомнений.

В Самаре есть два хосписа для взрослых, но туда принимают лишь онкобольных. В этом году губернатор Самарской области дал указание подобрать подходящее здание для детского хосписа. Принимать туда, по задумке, будут всех паллиативных детей – вне зависимости от диагноза. Возможно, это станет толчком для открытия и взрослого хосписа для таких пациентов, как Михаил Ланцов – которым больше негде рассчитывать на помощь.

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