В Самарской области может появиться детский хоспис

Губернатор вручил Ольге Шелест почетный знак "За служение людям" Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

7 декабря в Самаре в режиме видеоконференцсвязи состоялся XIX Форум добровольцев Самарской области. В этом году он был приурочен ко Дню волонтера.

Участие в форуме принял и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он наградил волонтеров и общественников почетными знаками "За заслуги в развитии добровольчества", "За служение людям" и другими наградами.

Почетный знак "За служение людям" вручили и Ольге Шелест - они уж многие годы в качестве волонтера помогает детям-сиротам, а около 2х лет назад возглавила благотворительный фонд ЕВИТА, который спасает жизни тяжело больным детям.

- Мне повезло! Мне представилась возможность предложить! И я предложила вернуться к вопросу (потому что из-за пандемии он завис в воздухе) создания детского хосписа в Самаре. Потому что с коронавирусом нам жить теперь всегда, значит - пора выстраивать с ним новые отношения и он не должен затмевать другие проблемы. Дмитрий Игоревич обещал дать поручение подобрать несколько вариантов зданий. Более того, даже привлечь инвесторов и оказать всестороннюю поддержку! - пишет на своей странице в соцсетях Ольга Шелест.

Напомним, Ольга Шелест уже не раз поднимала вопрос о создании детского хосписа - это медико-социальное учреждение, где неизлечимо больным детям могут облегчить страдания на последних стадиях их заболеваний. В России такие заведения стали открываться не так давно, многие существуют в том числе на частные пожертвования. В какой форме и когда детский хоспис сможет появиться в Самарской области, пока не ясно.

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