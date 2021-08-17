«Ревели крокодильими слезами»: как вели себя в суде подростки, снимавшие изнасилование официантки из Самары на камеру

18-летнюю девушку похитили на этом автомобиле Фото: соцсети

В Самаре арестовали 15-летнего Константина и 16-летнего Артема (имена изменены). Им вменяют похищение официантки из поселка Береза. Вместе с парнями в деле замешаны еще двое студентов техникума, но именно подростки считаются инициаторами нападения.

Меру пресечения для задержанных избирали в Красноглинском районном суде. Они были уже не такими дерзкими, как во время издевательств над 18-летней Анной Я. (имя изменено). Журналисты «Комсомолки» узнали, как фигуранты вели себя на заседании.

— Костя и Артем ревели крокодильими слезами в суде. Особенно 16-летний плакал. Его мама заявляла, что он не такой изверг, что приходит домой в 23:00, идеальный мальчик. Но официантка ничего им не сделала, а они так над ней издевались, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Во время нападения лица преступников были спрятаны за масками Фото: соцсети

Сами юноши тоже не смогли объяснить, почему в качестве жертвы выбрали именно Анну. В итоге их отправили в изолятор на два месяца — до 12 октября. Такой же срок, но уже под домашним арестом, должны пробыть 19-летний Влад В. и 18-летняя Кристина М. — соучастники преступления.

На Анну напали вечером 11 августа. Это случилось прямо возле ее дома. Неизвестные ей люди подъехали на «Ладе Приоре» и, под угрозой ножей, затолкали девушку в машину. Пострадавшую вывезли в лес в районе Новосемейкино, где изнасиловали, снимая все на мобильный телефон. Злодеи, прятавшие лица за масками, потребовали с несчастной 50 тысяч рублей, угрожая в случае отказа опубликовать сделанное ими видео. После этого они бросили потерпевшую, а та на попутках добралась домой и на следующее утро пошла в полицию.

Подозреваемых задержали в течение суток. Сейчас на них возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ — «Похищение». Решается вопрос о предъявлении обвинений за изнасилование и вымогательство. Расследование продолжается, «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Были в масках и с ножами: появились подробности похищения и изнасилования официантки на камеру в Самаре

За преступление задержаны двое подростков, а также учащиеся техникума, они пока не могут объяснить, как выбирали жертву (подробности)

«Увезли в лес и надругались на камеру»: в Самаре двое подростков и парень с девушкой похитили 18-летнюю официантку

Сейчас по факту преступления возбуждено уголовное дело, все четверо подозреваемых задержаны и дают показания (подробности)