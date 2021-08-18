Партия «Новые люди» предлагает принимать самарцев в частных клиниках за счет фонда ОМС

Фото - предоставлено партией "Новые люди"

В партии “Новые люди” считают, что бесплатная медицина в России только на словах. Люди месяцами не могут попасть к нужным врачам и вынуждены обращаться в платные клиники. Но и перечислять процент от заработной платы в Фонд ОМС они при этом не перестают. А значит, оплачивать визиты в частные медцентры следует именно оттуда.

Лишнего талончика не найдется?

Суть предложения проста. Если пациент не может попасть к врачу в течение двух недель, он обращается в платные клиники, с которыми у местных властей заключены договоры. Никаких дополнительных усилий это не потребует. Когда на сайте поликлиники не остается свободных талонов к нужному специалисту на ближайшие две недели, автоматически появляется ссылка на частный центр. Человек записывается и идет на прием, а оплачивает услуги государство.

«Время получения медицинской помощи так же важно, как и ее качество. Ситуация, при которой невозможно попасть к нужному специалисту на протяжении двух недель — ненормальная. Государственно-частное партнерство сегодня самый быстрый и логичный вариант решения проблемы», — уверен сопредседатель комитета по здравоохранению партии «Новые люди» Максим Чернин.

Фото - предоставлено партией "Новые люди"

Для Самары вопрос доступной медицины один из самых болезненных. Городская администрация выдает разрешения на строительство огромных жилых комплексов, закрывая глаза на отсутствие в проекте инфраструктуры: детских садов, школ и поликлиник. В итоге в небольших поликлиниках, рассчитанных на застроенный «хрущевками» район, случается коллапс они физически не могут обслужить тысячи новых пациентов.

Выиграют все

Передача части полномочий на «аутсорсинг» стимулирует развитие государственной медицины, считает директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург. Пока поликлиники получают деньги за прикрепленное население. Им выгодно, чтобы за ними формально числилось много пациентов, а вот реально обслуживать людей не очень.