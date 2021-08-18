«Нас ненавидят и горе-родители, и опека»: волонтер из Самары рассказала, как чуть не лишилась своих детей, спасая чужих

Некоторым помощь активистов приходится очень кстати Фото: Евгения ГУСЕВА

Даше (имена героев изменены) 35 лет, у нее двое «своих» детей и еще десяток – чужих. Тех, кто растет в неблагополучных семьях, и звонят, когда мама с папой опять напиваются. Даша – «профессиональный» волонтер. Раньше с подругами они помогали просто так, но получив пару раз «по шапке» от органов опеки за то, что лезут не в свое дело, не имея на то никаких прав, они оформили общественную организацию. Так что теперь отмахнуться от них стало гораздо сложнее.

Сердце болело, спать не могла

Началось все это года четыре назад, когда Даша попала в больницу с дочкой. В палату привезли лысую девочку с выбитыми зубами. И бабку, которая не за ребенком смотрела, а искала, у кого что плохо лежит и чем бы похмелиться, потому что «трубы горят».

- У нее не было ни памперсов, ни игрушек, ни лекарств, - вспоминает Даша. – Я кинула клич по подругам, те запостили фото девочки в соцсети, собрали все, что надо. А когда я вернулась домой, ко мне пришли органы опеки с вопросом «Тебе, что - больше всех надо?».

Оказалось, что после шума в соцсетях судьбой девочки заинтересовались следователи, возбудили уголовное дело. Выяснилось, что мамаша малышки на учете состояла, но за три года ее ни разу никто не «навестил», за это время она успела родить дочь, довести ее до крайнего истощения и инвалидности. А кто в этом виноват? По версии опеки – Даша. Потому что из-за нее вся эта история всплыла на свет божий. Ей сказали четко: сиди помалкивай, или к тебе домой с проверками будем ходить чаще, чем на работу.

В наше время помогая чужим детям, можно случайно поставить под угрозу своих Фото: Алексей ФОКИН

Даша не спала неделю. Сердце болело за своих детей и чужую девочку. Для мужа выбор был очевиден. Для Даши – нет. Промучившись неделю, она поставила мужа перед фактом: я так больше не могу. Не бывает чужих детей. Тот скандалить не стал. Собрал вещички и ушел в закат. Даша погоревала, а потом взялась за дело.

Написала в соцсети: мол запугивает опека, но помочь ребенку нужно. Что делать? Тут нашлись и юристы, и медики, и педагоги, и психологи – все они готовы были помогать Даше просто так. Потому что так же, как она, верили в то, что чужих детей не бывает. Так и зародилась их организация.

Снежный ангел

Ту горе-мамашу в итоге посадили и лишили ее родительских прав. Даша и ее волонтеры подружились со следователями – те теперь внимательно следят за их работой. Малышку забрала к себе двоюродная тетка: она в девочке души не чает, балует ее, холит и лелеет. Инвалидность у ребенка пока не сняли, но выглядит малышка гораздо лучше: отрастила волосы, наела щечки и даже начала говорить отдельные слоги – это ли не чудо?

К сожалению, добиваться чудес получается не всегда. Вот, к примеру, Вера. О ней Даша узнала, когда ее соседи выложили в соцсети видео того, как она бьет сына по лицу. По словам соседей, такое бывает, когда Вера напьется. А напивается она почти каждый день.

В алкогольном угаре некоторые родители забывают, что у них есть дети Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Даша сунулась было в органы опеки, там лишь руками развели: мол, а что мы сделаем? Тогда ей пришлось опять брать ситуацию в свои руки. Вера с ней разговаривать не хотела, и Даша зашла с другого конца – с мамы.

- Вера отказывалась лечиться, как мы ее ни уговаривали. И тут звонит ее мама и кричит в трубку: «Она согласна, срочно приезжай, пока не передумала!» - рассказывает Даша. – Я бросаю работу, отменяю клиентов, приезжаю и вижу абсолютно пьяную до невменяемости Веру. Мы грузим ее ко мне в машину и мчим в клинику. Едем по дороге, я в зеркало заднего вида одним глазком вижу, что она задремала. И вдруг она поднимает голову, смотрит на меня безумными глазами, кричит «Черт!» и начинает меня душить!

Даша ударила по тормозам, съехала на обочину, вдвоем с мамой Веры они с горем пополам угомонили пьяную женщину, дали ей еще бутылку и поехали дальше.

Но все оказалось зря. Когда они доехали до клиники, Вера вывалилась из машины, упала в сугроб и начала делать снежного ангела. При этом она плакала и молилась, прося спасти ее от черта – то есть от Даши. Сотрудники клиники посмотрели на это безобразие и брать такую пациентку отказались.

Вера пьет до сих пор. Дочь у нее забрали в детский дом, потому что бабушка – сама инвалид и уследить за девочкой не смогла бы просто физически. Она навещает внучку временами, а та каждый раз спрашивает о маме.

В первую очередь волонтеры переживают за детей: не голодают ли они, пока их родители пьют? Фото: Мария ЛЕНЦ

Брошенка с айфоном

Даша создала группы в соцсетях, куда могут обратиться семьи, которым нужна помощь, или свидетели насилия над детьми. До того, как передать информацию органам опеки или следователям, волонтеры ее проверяют сами. И не зря.

Вышла как-то Даша с детьми погулять во двор. Оделась, понятное дело, максимально удобно: старенькие шорты, вытянутая футболка, поношенные кеды – в общем, все то, что не жалко.

- И тут я понимаю, что неблагополучная семья, про которую нам с утра написали, находится буквально в паре домов от детской площадки. Я попросила подругу, которая тоже с детьми там была, присмотреть и за моими тоже, а сама пошла туда, - вспоминает, пожалуй, самую стыдную из своих историй Даша. – И тут открывает мне дверь ухоженная красивая дама, а за ней стоит девочка-школьница с айфоном последней модели. И вот тут я почувствовала себя чуть ли не бомжихой.

Впоследствии волонтеры выяснят: у Натальи трое детей, один из них – инвалид. С личной жизнью не ладится – с мужчинами ей отчаянно не везет. Но она женщина сильная, успевает и о детях заботиться, и неплохо зарабатывать. А «наябедничала» на нее новая жена ее «бывшего». Чего спокойно не живется? Даша пришла к выводу, что все дело в обыкновенной женской зависти.

Всю информацию волонтерам приходится перепроверять - встречаются и ложные доносы Фото: Иван ВИСЛОВ

Алкаш в погонах?

Одна из последних побед Даши и волонтеров – это спасение девочки Нади из небольшого поселка. Наде было 11, и мамаша по имени Оля «спихнула» на нее двух младших братьев и сестру. Надя почти не ходила в школу, а когда попадала туда, получала двойки и тройки, а дома – ремня за плохие оценки.

- Мы приехали туда сначала, чтобы привезти им продуктов, - вспоминает Даша. – Увидели, в каких ужасных условиях они живут, переговорили с опекой, местной администрацией, и те помогли сделать косметический ремонт и купить немного мебели. После этого Оле, видимо, жить стало комфортнее, любовников у нее стало больше, а мы превратились во врагов.

Оля перестала брать трубки и открывать двери. А Надя периодически звонила Даше и плакала в трубку после очередного наказания.

- Как-то мы с девочками не выдержали, поехали туда и увидели картину маслом: дети во дворе, Оля дома пьяная. Заявила, что сейчас придут ее друзья и разберутся с нами. Мы встали на лестнице и через 112 вызвали полицию, - вспоминает Даша. - И тут в подъезд заходит алкашного вида мужик в трико, красной шапочке и с пакетом, где как будто бутылки гремят. Он орет Оле: «Что? Где они?» Тут мы перепугались, потому что подумали, что это и есть ее дружок, и сейчас он нас будет бить.

Методы воспитания в некоторых семьях вызывают большие вопросы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Девушки рванули вверх по лестнице, стучась в двери соседей. Большинство не открыли. А одна бабулька, услышав, в чем дело, заявила: «Так вам и надо, нечего нос в чужие дела совать!» И захлопнула дверь.

Волонтеры добежали до верхнего этажа и затихли там. Мужик поднялся еще на пару этажей, но до самого верха ему, видимо, идти было лень, поэтому он вышел во двор. В окно девушки видели, как он ходил по улице и искал их. Походил-походил и ушел.

- Мы снова через 112 позвонили в полицию, а нам там говорят: «Так к вам только что выходил участковый, там все тихо и вас нет». Мы до сих пор в шоке: неужели этот алкаш в трико и был участковым? Ну и ну! – смеется Даша.

«Перевоспитать» Олю оказалось невозможно. Все предложения о помощи она воспринимала в штыки. Дети ей, очевидно, мешали строить личную жизнь. Под благовидным предлогом как-то ей удалось присвоить двух младших в больницу. После очередных побоев, от которых у Нади под глазом появился «фонарь», к делу, наконец, подключилась полиция. Детей у нее забрали, сейчас они живут с бабушкой.

Та периодически присылает Даше фотографии: вот Надя в школе, смотри, на четверки теперь учится, вот младшие играют, вот мы все вместе, спасибо!

- Нас зачастую ненавидят и опека, и горе-родители, но именно ради таких «спасибо» и работаем, - признается Даша. – Когда что-то опять не ладится, звоню нашим бывшим подопечным узнать, как у них дела. С разу легче становится, и силы появляются, чтобы снова бороться.