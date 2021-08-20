После дня рождения в больницу: в Самарской области в бассейне произошло массовое отравление детей

На месте происшествия работали следователи и прокуратура, а также представители Роспотребнадзора

В обстоятельствах серьезного ЧП разбираются правоохранители и эксперты в Самарской области. Поздно вечером 19 августа в больницу Тольятти с отравлением попали сразу семеро детей в возрасте от 7 до 14 лет. Незадолго до этого они купались в одном из местных бассейнов.

Ребята вместе с родителями отмечали день рождения одного из пострадавших. Происходило это в комплексе «Усадьба у Федоровича» на Московском проспекте. Праздник удался на славу, только по возвращение домой у малолетних участников торжества начались рези в глазах, приступы тошноты и другие неприятности со здоровьем.

— Несовершеннолетних жителей города госпитализировали после жалоб на ухудшение состояния здоровья после посещения бассейна. По предварительной версии, причиной этому стало ингаляционное отравление неизвестным веществом, — рассказывают в СУ СК России по региону.

Сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное. Пациенты находятся на стационарном лечении, но уже готовятся к выписке. У них взяли анализы, по результатам которых будет поставлен точный диагноз и выявлены причины отравления.

Оздоровительно-развлекательный комплекс закрыт. Там сегодня работали следственные органы и представители Роспотребнадзора. К проверке подключилась и прокуратура Автозаводского района.

— Наши сотрудники изучают, что как должностные лица соблюдали требования законодательства в комплексе. В частности, это касается сферы оказания услуг, — сообщили в областном надзорном ведомстве.

Жители уже активно обсуждают ситуацию в социальных сетях. Многие предполагают, что бассейн мыли хлоркой и переусердствовали в этом.

Специалисты продолжают выяснять все подробности происшествия. Не исключено, что в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело. «Комсомолка» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Виноват новый сотрудник? Из-за чего произошло массовое отравление детей в бассейне в Астрахани

У правоохранителей появилась версия по поводу ЧП в астраханском спорткомплексе «Динамо», где отравились парами хлора десятки детей и взрослых (подробности)