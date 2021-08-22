Огонь вплотную подобрался к жилым строениям Фото: СОЦСЕТИ

UPD: угрозу распространения огня сняли возле Павловки.

Самарская область продолжает гореть. В эти выходные в регионе полыхают сразу несколько серьезных пожаров. Пока силы МЧС и военнослужащих борются с огнем в Борском районе, где пострадали жилые строения сразу в двух селах и огонь уже угрожает райцентру, еще один крупный пожар возник в Кинельском районе. Началось все с того, что загорелась трава в районе Тургеневки, около села Комсомольское, как рассказывают местные жители, огонь перекинулся на стоявший в отдалении магазин. Клубами дыма заволокло федеральную трассу Самара - Богатое.

- Жара 40 градусов, ветер сильный огонь идёт на соседнюю Павловку через дорогу. Всего 2 машины пожарных, - поделились местные жители.

Огонь угрожал заправке Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Пожарные на самом деле оказались на месте довольно быстро, но справиться с огнем было не так просто. На улице - 40 градусов, горячий ветер, который разгонял огонь и гнал его на жилые дома.

- Огонь уже вплотную к Павловке подошел, видимость на дорогах нулевая. Все буквально за пару часов произошло. Жители уже сидят на сумках, никто не знает, что будет. Мужчины помогают тушить огонь, - рассказали очевидцы журналисту КП-Самара.

Одним из самых опасных моментов стало то, что огонь почти вплотную подошел к заправке - здесь пожарным удалось справиться с ситуацией и избежать опасности.

В то же время из-за задымления останавливали движение на трассе. При этом жители буквально готовы к эвакуации - вот только не понимают, куда ехать.

- Мы понимаем, что основные силы брошены на Борский район, но нам очень страшно, помолитесь за нас, пожалуйста, - пишут они в соцсетях.

Огонь прямо рядом с Павловкой Фото: СОЦСЕТИ

Переживают за сохранность своего имущества и дачники: они рассказывают, что огонь подступает со всех сторон, горит трава, камыш на озере.

- Нужно делать земляные рвы! Как там Покровка! - пишут обеспокоенные люди. Оценить реальную картину сложно: все вокруг заволокло дымом. В регионе уже несколько недель стоит страшная жара - сухой травы в изобилии, так что лес, поля вспыхивают, как спички.

- В Кинельском районе произошло несколько пожаров, могу сказать что пострадавших на них нет, пожарно-спасательные подразделения работают в очень сложных условиях, к вечеру будет возможность дать конкретные данные о площади возгорания, - пояснили в местном МЧС РФ по Самарской области/

Движение по дороге временно перекрывали Фото: СОЦСЕТИ

А в это время продолжается и борьба с огнем в Борском районе. Местные жители рассказали, что огонь уже подобрался буквально к их домам - они готовы к эвакуации и просят о помощи волонтеров - нужно хотя бы привозить воды.

В МЧС просят жителей не поддаваться панике и тем, кто находится в опасной зоне, советуют подготовиться к возможной эвакуации: заранее подготовьте деньги и документы, убедитесь в исправности транспорта.