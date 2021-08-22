Огонь уже подобрался к райцентру. Фото: соцсети

В Самарской области продолжают пылать страшные пожары. 21-22 августа 2021 года из-за аномально жаркой и сухой погоды пожары разгорелись сразу в нескольких местах области, многие из них потушить не могут до сих пор, а сильный ветер-суховей быстро разносит пламя, люди не успевают его тушить.

Самый страшный лесной пожар в Борском районе начался 21 августа 2021 года около села Гвардейцы из-за самовольного пала сухой травы. Огонь уничтожил 14 домов в селе Гвардейцы и перекинулся на территорию национального парка Бузулукский Бор. Село смогли потушить к вечеру 21 августа, однако ликвидировать огонь в лесу не смогли. Он легко перешел реку Самарку и распространился на огромные площади – сейчас пылает более 500 гектаров леса. Ситуация находится под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова.

Пожарные борются с огнем, но рук не хватает. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

- Сконцентрировали все силы для тушения пожара в Борском районе, - написал глава региона на своей странице в соцсети. – Главная задача – защитить населенные пункты. Ситуацию осложняет температура +40 и шквалистый ветер. На месте работают 576 человек и 127 единиц техники, а также вертолет Ми-8 и самолет Ил-6 МЧС России. Работаю над тем, чтобы привлечь дополнительную авиацию, но пожары идут по всей стране и летчики круглосуточно работают все лето. Спасибо всем, кто не остается в стороне и помогает остановить распространение огня.

Ужасные сообщения поступают из села Немчанка. На борьбу с огнем здесь встали все местные жители, но сил не хватало. В отчаянии люди обратились с призывом ко всем неравнодушным в соцсетях.

Пожар тушат с воздуха

- Добрые люди, пожалуйста, нужны добровольцы в село Немчанка! Огонь со всех сторон, техники и пожарных не хватает. На разъезде огонь уже к домам подходит. Поле все горит. Пожалуйста, спасите! – в отчаянии молили жители.

Поначалу казалось, что село удалось отстоять, однако после короткой передышки огонь снова разгорелся, уже с другой стороны. В результате, как сообщают местные жители, все село выгорело дотла.

- Наш дом сгорел, сгорела практически вся Немчанка, - написала в соцсетях Ольга Осокина. - Огонь зашел в деревню со стороны станции. Я на машине. Всех животных отпустила. Молитесь. Даст Бог все будет хорошо. Слезы душат. Не знаю, что будет.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, в результате перехода огня с лесного пожара в селе Немчанка огнём уничтожено 16 строений различного назначения, в селе Коноваловка - сгорело два строения.

- Погибших и пострадавших нет, - сообщили спасатели.

Поезда приостановили

Также появились сообщения, что из-за пожара около Немчанки приостановлено движение поездов на перегоне ст. Неприк – ст. Заливная. Также появились сообщения, что из-за пожара около Немчанки приостановлено движение поездов на перегоне ст. Неприк – ст. Заливная. Задержаны три пассажирскхе поезда дальнего следования: № 138 сообщением Москва – Оренбург, № 132 сообщением Москва – Орск, № 137 сообщением Оренбург – Москва.

Огонь охватил уже огромные территории

На помощь спасателям минобороны направило военных. Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу командование ЦВО направил для тушения природного пожара в Борском районе более 110 военнослужащих одной из воинских частей Самарского гарнизона и 10 единиц техники.

Также очевидцы сообщают, что огонь подходит к селам Покровка и Павловка Борского района, местные жители очень напуганы.

По сообщениям очевидцев огонь уже подобрался к райцентру – селу Борское. Огонь замечен рядом с Борским мостом ос стороны села Лебяжки. В социальных сетях появились жуткие кадры, на дорогах образовались пробки, проехать по трассе практически невозможно.

- Горит все через дорогу от села, огонь близко подошел, сидим на сумках, готовы уезжать если что,- сообщают журналисту «КП-Самара» жители Борского. - Рядом в селе 14 домов сгорели, второе село рядом горит, на Коноваловку и на Богатое идет, и у нас вот уже по кругу начинает обходить…

Также горит трава около села Комсомольское соседнего Кинельского района, здесь огонь уже подобрался к АЗС. Серьезная опасность угрожает и жителям Павловки и Тургеневки. Местные жители подеились фото, на котором огонь подобрался близко к автозаправке. К счастью, как сообщили пожарные, угрозу заправке удалось ликвидировать.

Огонь подобрался к АЗС около поселка Комсомольский Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

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