«Уфа» — «Крылья Советов» 26 августа 2021 года: прогноз на матч 6-го тура РПЛ

Иван Сергеев забивает не только в ФНЛ, но и в РПЛ Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Прогноз на матч «Уфа» — «Крылья Советов» — 1-2.

«Уфа» в рамках 6-го тура Тинькофф РПЛ принимает «Крылья Советов». Игра пройдет 26 августа на стадионе «Нефтяник». Обе команды набирают форму, и поэтому борьба должна получиться серьезной.

У хозяев пять очков в активе. Они на 11 строчке. После двух поражений на старте уфимцы собрались и смогли не проиграть грозным «Локомотиву» и «Зениту», а также одолеть уверенно ворвавшийся в элиту «Нижний Новгород». Здорово смотрится у команды форвард Гамид Агаларов. Он забил 4 гола в 5 матчах и является одним из открытий сезона. Подопечные Алексея Стукалова действуют надежно, не боятся большие клубы и, наверное, могут считаться фаворитом предстоящего поединка.

В то же время «Крылья Советов» наконец-то одержали свою первую победу. Они в родных стенах обыграли «Сочи», который шел в лидирующей группе. Наладил прицел Иван Сергеев, главный голеадор прошлого сезона ФНЛ в Премьер-лиге отличился уже три раза. Молодой коллектив Игоря Осинькина не провалился ни в одном из противостояний и, кажется, что и с результатами у волжан дела налаживаются. «Крылья» точно постараются увезти очки из Уфы. В случае победы они наберут уже 7 баллов и обойдут своего соперника в таблице.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. На них ставка — 2,71. На ничью — 3,3. На гостей — 2,83.

Главный судья — Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Он даст стартовый свисток в 17:30 по самарскому времени (16:30 по московскому). На игре будет работать система ВАР. Матч «Уфа» — «Крылья Советов» покажут по «Матч Премьер». Следите за трансляцией на «КП-Самара».