«Для них прогулка - это счастье»: «Комсомолка» провела акцию в поддержку бездомных животных

Участники акции, посетившие приют 21 августа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Они такие разные: шумные и скоромные, лохматые и гладкошерстные, кошки и собаки. Объединяет их одно, всем им нужна наша защита, внимание и любовь. Но далеко не каждому из них посчастливилось оказаться в заботливой семье на теплом коврике у полной миски. Чтобы привлечь внимание к проблеме уличных собак и кошек в 1992 году был утвержден Всемирный день бездомных животных. Его отмечают каждую третью субботу августа. Это не праздник, это дата, заставляющая задуматься о непростой судьбе братьев наших меньших, лишенных дома. В преддверии важной даты «Комсомольская правда» - Самара» запустила благотворительную акцию «Мой лучший друг» и вместе с партнерами отравилась в один из приютов для животных в окрестностях Самары.

Среди обитателей приюта много породистых собак. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Друзья ждут в гости

- Когда вы зайдете на территорию приюта, не пугайтесь, первые 10-15 минут будут лаять все собаки. Так они радуются гостям, - предупреждает руководитель приюта «Лакшми» Радмира Матвеева, встречая нас у ворот.

Под опекой Радмиры 55 кошек и 100 собак, и она помнит кличку, привычки и историю каждого своего подопечного.

Анна Прочанкина больше времени уделила котам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- К сожалению, собаки реже, чем кошки находят новый дом. Если за месяц у нас заберут 10 животных -2-3 собаки и 5-6 кошек - значит, месяц прошел не зря, - вздыхает руководитель приюта. - Есть у нас отказники, с ними не справились хозяева. Таким животным сложнее всего, первое время они не понимают, что случилось, почему они оказались в приюте. Но большая часть попадает к нам с городских улиц. Раненные, покалеченные.

Они мечтают обрести семью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приюту «Лакшми» уже 6 лет. Когда-то это было просто волонтерское движение, затем волонтеры объединились и создали для животных отдельную территорию, что и переросло в приют. Существует этот центр исключительно на пожертвования неравнодушных людей. В месяц на корма и коммунальные услуги уходит около 500 тысяч рублей, поэтому помощи здесь рады всегда. Вот и участников акции «Мой лучший друг» встречали, как старых друзей.

Котам в такую жару тяжело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С подарками и радостью

- Любая помощь для нас полезна, всегда рады гостям, которые приезжают поиграть с котами или погулять с собаками. Нужны корма, мясные обрезки, наполнители для кошачьих туалетов, крупы и медикаменты, - делится Радмира, - Примем и строительные материалы, сейчас мы мечтаем построить для кошек отдельный дом с коммуникациями и всем необходимым.

Акцию «Комсомолки» поддержали компания МТС, Куйбышевская железная дорога и АО «Транснефть - Приволга». Участники постарались сделать животных в приюте чуть счастливее.

Самый юный волонтер команда компании МТС. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- На территории приюта мы провели около четырех часов. Жара не помешала активно потрудиться: выгуляли собак, вычесали кошек, помогли с распилкой дров и уборкой мусора с территории, - делятся впечатления сотрудники компании МТС, они прибыли в приют в первый день акции. - В нашей дружной команде было 7 волонтеров, самому юному всего 8 лет. С собой мы привезли более 60 кг корма для собак и кошек.

Корм привезла и Анна Прочанкина, руководитель Лиги волонтеров Куйбышевской железной дороги. «Посылку» для приюта собирал волонтерский актив.

Волонтеры компании МТС. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Наша лига в основном занимается социальным волонтерством: помогаем детям и пожилым людям, проводим экологические акции, а вот мероприятий с животными у нас не много, поэтому мы с удовольствие откликнулись на предложения отправиться в приют для животных. У меня у самой дома кошка из приюта, - отмечает Анна. - В любом приюте свои потребности. Здесь еще очень многое можно улучшить и очень хорошо, что мы приехали именно сюда. Этот приют находится за городом, поэтому внимания к нему меньше.

Руководитель приюта «Лакшми» Радмира Матвеева. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конкретно

Как помочь приюту:

Карта СБ 4276 5400 4587 4884 оформлена на Матвееву Радмиру Романовну и привязана к номеру 8 (927) 006-11-61.

Найти питомца по фото можно на сайте lakshmi63.ru и в группе в социальной сети «Вконтакте» - vk.com/lakshmi_163.

Записаться на прогулку с собакой: +7 (927) 006-11-61

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