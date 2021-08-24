Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 августа 2021 9:30

«Для них прогулка - это счастье»: «Комсомолка» провела акцию в поддержку бездомных животных

Участники акции «Мой лучший друг» посетили приют для животных «Лакшми»
Евгения ВАСИНАЕвгения ВАСИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Участники акции, посетившие приют 21 августа.

Участники акции, посетившие приют 21 августа.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Они такие разные: шумные и скоромные, лохматые и гладкошерстные, кошки и собаки. Объединяет их одно, всем им нужна наша защита, внимание и любовь. Но далеко не каждому из них посчастливилось оказаться в заботливой семье на теплом коврике у полной миски. Чтобы привлечь внимание к проблеме уличных собак и кошек в 1992 году был утвержден Всемирный день бездомных животных. Его отмечают каждую третью субботу августа. Это не праздник, это дата, заставляющая задуматься о непростой судьбе братьев наших меньших, лишенных дома. В преддверии важной даты «Комсомольская правда» - Самара» запустила благотворительную акцию «Мой лучший друг» и вместе с партнерами отравилась в один из приютов для животных в окрестностях Самары.

Среди обитателей приюта много породистых собак.

Среди обитателей приюта много породистых собак.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Друзья ждут в гости

- Когда вы зайдете на территорию приюта, не пугайтесь, первые 10-15 минут будут лаять все собаки. Так они радуются гостям, - предупреждает руководитель приюта «Лакшми» Радмира Матвеева, встречая нас у ворот.

Под опекой Радмиры 55 кошек и 100 собак, и она помнит кличку, привычки и историю каждого своего подопечного.

Анна Прочанкина больше времени уделила котам.

Анна Прочанкина больше времени уделила котам.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- К сожалению, собаки реже, чем кошки находят новый дом. Если за месяц у нас заберут 10 животных -2-3 собаки и 5-6 кошек - значит, месяц прошел не зря, - вздыхает руководитель приюта. - Есть у нас отказники, с ними не справились хозяева. Таким животным сложнее всего, первое время они не понимают, что случилось, почему они оказались в приюте. Но большая часть попадает к нам с городских улиц. Раненные, покалеченные.

Они мечтают обрести семью.

Они мечтают обрести семью.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приюту «Лакшми» уже 6 лет. Когда-то это было просто волонтерское движение, затем волонтеры объединились и создали для животных отдельную территорию, что и переросло в приют. Существует этот центр исключительно на пожертвования неравнодушных людей. В месяц на корма и коммунальные услуги уходит около 500 тысяч рублей, поэтому помощи здесь рады всегда. Вот и участников акции «Мой лучший друг» встречали, как старых друзей.

Котам в такую жару тяжело.

Котам в такую жару тяжело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С подарками и радостью

- Любая помощь для нас полезна, всегда рады гостям, которые приезжают поиграть с котами или погулять с собаками. Нужны корма, мясные обрезки, наполнители для кошачьих туалетов, крупы и медикаменты, - делится Радмира, - Примем и строительные материалы, сейчас мы мечтаем построить для кошек отдельный дом с коммуникациями и всем необходимым.

Акцию «Комсомолки» поддержали компания МТС, Куйбышевская железная дорога и АО «Транснефть - Приволга». Участники постарались сделать животных в приюте чуть счастливее.

Самый юный волонтер команда компании МТС.

Самый юный волонтер команда компании МТС.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- На территории приюта мы провели около четырех часов. Жара не помешала активно потрудиться: выгуляли собак, вычесали кошек, помогли с распилкой дров и уборкой мусора с территории, - делятся впечатления сотрудники компании МТС, они прибыли в приют в первый день акции. - В нашей дружной команде было 7 волонтеров, самому юному всего 8 лет. С собой мы привезли более 60 кг корма для собак и кошек.

Корм привезла и Анна Прочанкина, руководитель Лиги волонтеров Куйбышевской железной дороги. «Посылку» для приюта собирал волонтерский актив.

Волонтеры компании МТС.

Волонтеры компании МТС.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Наша лига в основном занимается социальным волонтерством: помогаем детям и пожилым людям, проводим экологические акции, а вот мероприятий с животными у нас не много, поэтому мы с удовольствие откликнулись на предложения отправиться в приют для животных. У меня у самой дома кошка из приюта, - отмечает Анна. - В любом приюте свои потребности. Здесь еще очень многое можно улучшить и очень хорошо, что мы приехали именно сюда. Этот приют находится за городом, поэтому внимания к нему меньше.

Руководитель приюта «Лакшми» Радмира Матвеева.

Руководитель приюта «Лакшми» Радмира Матвеева.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конкретно

Как помочь приюту:

Карта СБ 4276 5400 4587 4884 оформлена на Матвееву Радмиру Романовну и привязана к номеру 8 (927) 006-11-61.

Найти питомца по фото можно на сайте lakshmi63.ru и в группе в социальной сети «Вконтакте» - vk.com/lakshmi_163.

Записаться на прогулку с собакой: +7 (927) 006-11-61

Читайте также:

Формула человечности: Тольяттиазот продолжает помогать бездомным животным

На заводе прошла очередная акция по сбору гуманитарной помощи для приютов.

(подробнее)

Добрые дела: Твори добро