Сколько денег получат погорельцы из Борского района Самарской области

Погорельцы лишились буквально всего Фото: Личный архив

Крупный пожар в Борском районе уничтожил частично или полностью 29 домовладений в селах Гвардейцы и Немчанка. Для некоторых жителей эти дома были единственным жильем, другие использовали их как дачи. Как правительство Самарской области будет помогать погорельцам, кто и на какие выплаты может рассчитывать, накануне подробно рассказала министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.

На первоочередные нужды

Глава Минсоцдема сообщила, в пострадавших домах проживали 27 человек,12 домов использовались для постоянного проживания, остальные 17 - в качестве дач. Помощь будет оказана всем. Так заявления на оказание материальной помощи на первоочередные нужды принимались максимально оперативно. Специалисты собирали данные у жителей, которые были эвакуированы в пункты временного пребывания.

- Благодаря этому за понедельник и вторник мы уже выплатили по 10 000 рублей на первоочередные нужды 22 семьям. Всего заявлений на данный вид помощи написали 25 владельце жилья. Оставшимся троим выплаты будут произведены в среду, поскольку заявления от них поступили чуть позже. Еще два человека пока с заявлением не обращались, - рассказала министр социально-демографической и семейной политики региона.

Марина Антимонова подчеркнула, что материальная помощь на первоочередные нужды это те средства, которые выделяются для покупки самого необходимого на первое время и это лишь один из этапов поддержки пострадавших.

- Эти выплаты по 10 000 рублей на каждого члена семьи - первые экстренные выплаты, мы рассчитываем, что они пойдут на срочные траты, например, на восстановление документов, покупку средств личной гигиены, одежды, - отметила Марина Антимонова.

Выплаты тем, кто получил травмы

В понедельник губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел расширенную встречу с пострадавшими. Участие в ней приняли также прокурор области, глава Борского района и сотрудники Минсоцдема. После общения с погорельцами прошло совещание, на котором обсуждались дополнительные меры поддержки.

- Исходя из обращений людей и оценки ситуации, было принято комплексное решение. В частности, компенсацию получат люди получившие ожоги. Таких двое. В одном случае постаревший обратился в ожоговый центр, в другом лечение проходит дома. В обоих случаях ожоги в легкой степени, однако, мы понимаем, что эти люди нуждаются в лечение, покупки медикаментов, поэтому было принято решение оказать пострадавшим материальную помощь в размере 50 000 рублей дополнительно, - заявила Глава Минсоцдема.

На бытовые нужды

Из 29 пострадавших домостроений, лишь на одном участке остался дом. Остальные люди в одночасье лишились всего. Чтобы наладить быт, им также нужны средства.

- Мы понимаем, что эти люди лишились предметов первой необходимости, без которых невозможно обустроить быт: мебель, посуда, постельное белье, бытовая техника и многое другое. Мы оценили стоимость всего самого необходимого на первое время, и было принято решение о выплатах от 50 000 до 100 000 на каждое домовладение в зависимости от причиненного ущерба.

Таким образом, те, у кого сгорели только надворные постройки, забор, но бытовые вещи целы и ими можно пользоваться, получат по 50 000 рублей, те, кто лишились всего - 100 000 рублей.

- Подчеркиваю, речь идет не о доме в целом, а именно о предметах обихода, которые в первую очередь необходимы для комфортного проживания. Это экстренная ситуация людям предстоит с нуля восстанавливать свой быт. Заявление на данный вид поддержки нам уже подали 13 владельцев домов. Безусловно, мы не будем требовать от людей, чтобы они собирали какие-либо бумаги, мы работаем в партнерстве с администрацией районы, росреестром, пожнадзор и выверяем все данные.

Марина Антимонова отметила, что глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил до конца недели установить расходные обязательства и принять нормативно-правовой акт. Как только документ будет принят, начнутся выплаты в размере 50 000 и 100 000 рублей. Произойти это может уже на следующей неделе.

Восстановления жилья

Две семьи из числа тех, кто утратили свое жилье, планирую восстановить дома и продолжить жить в своих населенных пунктах. Остальные или пока не определились, или планируют покупку жилья в Гвардейском, Борском, Новоборском и других населенных пунктах.

- Чтобы решить проблему с жильем, решено выплатить денежные средства на восстановление жилья или на приобретение жилья. В этом вопросе мы будем пользоваться теми нормативами, что есть в Борском районе Самарской области, в частности, стоимость квадратного метра. Мы рассчитываем, что уже к следующей неделе люди определятся окончательно, кто будет покупать жилье, а кто будет строится, и на основании этих решений обсуждаем с муниципалитетом как эффектнее помочь. Накануне Дмитрий Азаров дал поручение главы района помогать пострадавшим и с подбором жилья и с организацией строительства. Эта работа, безусловно, будет максимально оперативно организована, - подчеркнула Марина Антимонова.

Сроки восстановления жилья будут зависеть во многом от того проекта, который выберут люди, ведь многие дома будут строиться с нуля. Марина Антимонова также подчеркнула, что решение о дополнительных вариантах помощи будут приниматься по каждой семье отдельно.