«Успели спасти ребенка и больше ничего»: погорельцы рассказали о последствиях страшного пожара в Самарской области

Женщина лишилась крыши над головой и потеряла хозяйство Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Страшные пожары в Борском районе бушуют с 21 августа 2021 года. По последним данным, площадь, пройденная огнем, составила 5 тысяч гектар, сейчас площадь активного горения удалось сократить до 20 гектар. Сгорели 14 домов в селе Гвардейцы и 16 домов в Немчанке. 23 августа стало известно о распространении огня в сторону Борского. Но пожарные смогли предотвратить трагедию и угроза распространения огня на село Борское снято.

В настоящее время на месте ЧП работают 696 человек и 183 единицы спецтехники. Борьба с огнем продолжается, спасатели дежурят около поселений на случай возникновения верхового пожара из-за сильных порывов ветра.

Жительница села Немчанка Ольга потеряла в страшном пожаре дом и хозяйство. Невестка пострадавшей рассказала журналисту «КП-Самара» о тех страшных минутах, которые пережила ее свекровь.

Ночью в субботу жители Немчанки наблюдали такую картину, но никто не думал, что пожар придет в их село Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- О пожаре в Гвардейцах мы узнали поздно вечером в субботу. Никто и подумать не мог, что огонь сможет так быстро дойти до нашего села, - рассказывает невестка пострадавшей.

В тот день родители привезли внука к бабушке в деревню, чтобы 5-летний малыш погостил в выходные. Вечером, 21 августа, стало известно, что крупный пожар идет в сторону Немчанки, а в Гвардейцах уже сгорели несколько домов. Ночью, в целях безопасности, малыша привезли домой от бабушки, а сама Ольга осталась дома.

В 10 утра следующего дня женщина увидела, как над селом пролетел пожарный самолет. Через некоторое время спасатели начали экстренную эвакуацию жителей Немчанки. Ольга успела только собрать дома документы и выпустить своих животных, как ее дом вспыхнул как спичка.

Женщина потеряла большое хозяйство и некоторых животных Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- У свекрови было большое хозяйство – три собаки, много кошек, а также коза. Когда дом объяло пламенем, некоторые животные пострадали. У козы обгорело вымя, а одна из собак пропала. Кошки тоже получили ожоги, - рассказывает пострадавшая.

На месте ЧП все еще продолжают тлеть вещи из дома женщины Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Огонь уничтожил дом Ольги буквально за пару часов. Уже около 15:00 она позвонила своим родственникам и сообщила о трагедии. Ольга лишилась всего – крыши над головой, хозяйства, любимых животных.

- После пожара Ольге стало плохо, поднялось давление. На «скорой» увезли в Самару, медики сделали укол. Сейчас она чувствует себя лучше, готовимся ко встрече с губернатором, - рассказала собеседница «КП-Самара».

Сегодня, 23 августа 2021 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров лично приедет на место ЧП, чтобы встретится с пострадавшими жителями. Губернатор держит ситуацию на личном контроле, по его поручению с населением, пострадавшим от пожара, начали работать сотрудники министерства социально-демографической политики.

Семья пострадавшей от пожара жительницы села Немчанка Ольги просят помощи от неравнодушных людей. В данный момент нужна любая посильная помощь пострадавшим.

Реквизиты:

5469 5400 1369 6925 Елена Сергеевна Ч. (невестка пострадавшей Ольги)

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