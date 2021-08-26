«Уфа» — «Крылья Советов» 26 августа 2021 года: прямая онлайн-трансляция матча 6-го тура РПЛ

Перед матчем в Уфе самарцы заявили новичка из Нидерландов Бейла Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

«Уфа» и «Крылья Советов» 26 августа 2021 года встречаются в рамках 6-го тура Тинькофф РПЛ на стадионе «Нефтяник» в столице Башкортостана. Соперников разделяет в турнирной таблице всего один балл, поэтому сегодня каждый из них намерен побороться за три очка.

Коллектив Алексея Стукалова имеет в активе ничьи с «Локомотивом» и «Зенитом», а также победу над «Нижним Новгородом», который на старте сезона всех удивил. С чемпионом России из Санкт-Петербурга уфимцы встречались в прошлом туре, проигрывали по ходу поединка, но смогли уйти от поражения благодаря точному удару Гамида Агаларова. Форвард удачно начал чемпионат, он забил уже 4 мяча в 5 играх.

Подопечные Игоря Осинькина в минувшие выходные наконец-то одержали первую победу после возвращения в РПЛ. Они одолели «Сочи», который идет в группе лидеров. Вновь забил у «Крыльев» их главный бомбардир Иван Сергеев. Это уже третий гол нападающего в Премьер-лиге. Кроме того, перед сегодняшним матчем «КС» порадовали болельщиков трансфером — они подписали первого в истории клуба футболиста из Нидерландов Гленна Бейла. Не исключено, что универсальный крайний защитник может появиться на поле. По крайней мере, вместе с новыми партнерами он в Уфу прибыл.

Статистика личных встреч не на стороне гостей. 8 раз команды противостояли друг другу в высшем дивизионе страны, 5 побед на счету «Уфы», однажды была ничья, дважды сильнее оказались самарцы. Последний раз они играли между собой в ноябре 2019 года, тогда горожане выиграли на «Самара Арене» 0-1.

Сейчас букмекеры не видят явного фаворита. Они отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. На них ставка — 2,71. На ничью — 3,3. На гостей — 2,83.

Рассудит «Уфу» и «Крылья» Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Он даст стартовый свисток в 17:30 по самарскому времени (16:30 по московскому). На игре будет работать система ВАР. Видео-трансляция встречи будет вестись по «Матч Премьер».

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