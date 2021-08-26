Взял вину на себя, чтобы спасти нерожденного ребенка? Зачем депутат Штейн присвоил наркотики

Денис Штейн попался правоохранителям в декабре 2020 года Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре за распространение наркотиков судят депутата Дениса Штейна. Его задержали 27 ноября в квартире подруги Екатерины Левченко на ул.Советской Армии. При обыске в квартире нашли 311 граммов мефедрона. Денис Штейн заявил, что это его.

— Мой сын выгораживал эту Катю, хотел по-рыцарски поступить, защитить ее, потому что она сказала, что беременна от него, — рассказала корреспонденту «КП-Самара» мама Дениса Штейна. — У меня аж волосы дыбом встали: какая беременность? Вы две недели всего знакомы! Но он был влюблен, как мальчишка.

Между тем как следует из показаний свидетелей, в тот вечер полицейские ехали «брать» не Штейна, а Левченко:

— До того, как мы зашли в ту квартиру, опера сказали, что там живет девушка, которая занимается закладками наркотиков, — рассказали сегодня в суде понятые. — Дверь нам открыла девушка, она была как будто «замедленная» что ли, в неадекватном состоянии, в общем. Внутри прямо на плите наркотики были рассыпаны, по шкафам и полкам валялись документы и бумаги вперемешку с купюрами разного достоинства.

Дело депутата рассматривают в суде Фото: Александра БУДАЕВА

— Хозяйка квартиры Екатерина сразу сказала, что наркотики принадлежат Штейну. Он подтвердил это, — вспоминал в суде опер Владимир. — В квартире кроме них, были еще двое их друзей.

Допрашивать этих друзей планируют на следующем заседании.

Сама Екатерина Левченко, как и Денис Штейн, показаний пока не давали.

— Он писал ей письмо из СИЗО, обещал защитить. Она молча его забрала, и заблокировала меня везде, где только можно, — рассказывает мама депутата.

К слову, его членство в партии «Единая Россия» приостановлено, но из рядов народных избранников он не исключен. Коллеги даже предоставили на него положительную характеристику в суд.

На первом заседании Денис Штейн вину не признал, однако какую версию он расскажет в суде пока не ясно. По словам его друзей, ни о какой беременности Екатерины после задержания депутата никто больше не слышал.

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