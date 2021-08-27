Жила с убийцей: что известно о женщине, сумку с телом которой нашли в Волге болельщики «Спартака»

Правоохранители уже установили личность погибшей Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Последний выезд на матч с «Крыльями Советов» в РПЛ некоторые болельщики футбольного клуба «Спартак» запомнят надолго. Вечером 29 июля несколько фанатов отдыхали перед игрой на берегу Волги в районе Вилоновского спуска и увидели в воде огромную сумку, из которой выпала человеческая рука. Как оказалась, в ней находился труп женщины со связанными конечностями. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Журналисты «Комсомолки» узнали, как проходят разбирательства.

— Дело не раскрыто, но есть люди, которые могут быть к нему причастны, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Погибшей оказалась гражданка по фамилии Калачевская. Ей за 40, родилась в Оренбурге, но ближе к осени 2020 года перебралась в Самару. Характеристика у дамы не самая лучшая — бездомная, пьющая. По словам тех, кто ее знал, она вела маргинальный образ жизни:

— Она бесследно исчезла в феврале. До этого несколько месяцев жила вместе с ранее судимым за убийство жителем Сызрани Белослудцевым. Он тоже был бомжом. Его дом сожгли, когда мужчина отбывал наказание. Они работали на мелких стройках, занимались уборкой, выносом мусора, значимую часть доходов тратили на алкоголь.

Именно возлюбленный жертвы попал под подозрение. Кроме того, в этом списке человек, на которого они работали и еще один собутыльник. По предварительной версии, именно в ходе застолья женщину лишили жизни, а потом утопили тело в замерзшей реке. Случилось это зимой.

Белослудцева нашли, он прятался на заброшенных дачах. С остальными возможными участниками преступления правоохранители тоже работают.

Причина смерти Калачевской так и не установлена. Сделать это экспертам сложно, ведь с момента гибели прошло много времени.

В СК ситуацию пока не комментируют. Расследование продолжается. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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