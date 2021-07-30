Сумка с сюрпризом: на самарском пляже в огромной сумке нашли труп женщины

Сумку с телом женщины обнаружили на самарском пляже вечером 29 июля Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Огромная сумка, с которой в 90-е (да и сейчас бывает) ездили продавцы с рынков, появилась на самарском пляже словно бы из ниоткуда. По предварительным данным, ее могло принести к берегу течением вчера вечером. Откуда? Неизвестно. Но в итоге она оказалась в районе Вилоновского спуска.

Народ, который в преддверии грозы в восемь часов вечера оказался на набережной, – не из пугливых. Так случайные прохожие решились приоткрыть сумку. О чем, наверное, жалеют до сих пор.

Внутри оказался труп женщины. Связанная по рукам и ногам скотчем, без волос на голове, она умерла явно более суток назад – на теле были уже заметны следы разложения.

- Женщина была одета в футболку черного цвета. На вид ей 35-45 лет. На одном из пальцев - кольцо. От чего умерла, так сразу и не скажешь, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.

О страшной находке сразу сообщили в дежурную часть, на место выехало все полицейское начальство, в том числе начальник УМВД России по Самаре полковник полиции Вадим Ятайкин собственной персоной, руководитель областного подразделения уголовного розыска Павел Жилюнов, а также прокурор Ленинского района Антон Шариков, следователи и эксперты.

Тело незнакомки передали специалистам, они уже начали «колдовать» над ним, чтобы установить время и причину смерти.

- Личность потерпевшей пока не установлена, - рассказали в региональном Следственном комитете. – Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Кто и зачем убил женщину? Почему у нее на голове нет волос? Для чего ее положили в сумку и пустили вниз по течению? На все эти странные вопросы предстоит ответить следователям. Сразу же после того, как станет известно имя погибшей.

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