Погода 1 сентября 2021 в Самаре: в день знаний обойдется без дождя

Зонтик в школу брать не придется Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали, какой будет погода на 1 сентября 2021 в Самаре на день знаний. Школьникам и их родителям повезет - в этот день не будет дождика, выглянет солнце - хотя и не на весь день. Будет очень тепло - это будет один из самых жарких дней недели. Температура в среду, когда школьники отправятся в классы, а студенты пойдут в университеты, поднимется до +28 градусов.

- В гидрометцентре обещают погоду с переменной облачностью, сильно жарко не будет - ночью температура опускается до 13 градусов, при этом уже вечером на второе сентября пойдет небольшой дождик, - рассказывают в гидрометцентре.

Ветер в этот день будет не очень сильным - до 4 метров в секунду, дуть будет с юга. Уже следующей ночью будет теплее - до 19 градусов.

В этом году 1 сентября торжественные линейки пройдут для школьников первого и одиннадцатого класса. Остальные классы сразу пройдут на классные часы в своих кабинетах. Также в Роспотребнадзоре рассказали, что в течение нового учебного года будут применяться все меры эпидемиологической безопасности. Ученики будут заниматься по кабинетам - со своим классом, не пересекаясь с другими школьниками, для всех будут оборудованы отдельные входы, ученикам будут мерить температуру и не допускать на уроки тех у кого есть признаки ОРВИ. Также мы писали, что первоклассники в школах с 1 сентября будут учиться по щадящей программе.