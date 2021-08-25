Первоклассники Самарской области с 1 сентября 2021 года будут учиться по щадящей программе

Для адаптации учеников введут щадящий режим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Роспотребнадзоре Самарской области рассказали, как будет организован учебный процесс для учащихся первых классов с 1 сентября 2021 года. Так, в Самарской области для них будет предусмотрен специальный режим обучения, который регламентирован СанПин.

Согласно документу, ученики первых классов будут учиться только в первую смену, в режиме пятидневной недели. У первоклассников в сентябре и октябре 2021 года будет всего по три урока в день по 35 минут. В ноябре и декабре увеличат количество уроков до четырех в день, а с нового года – по четыре урока, 40 минут каждый. В Роспотребнадзоре отметили, что у первоклассников может быть по 5 уроков один раз в неделю за счет физкультуры.

Также в послабления вошла и организация учебного процесса. Так, математику и русский язык можно проводить только на 2 уроке, так как эти предметы являются наиболее сложными для учеников первого класса. Кроме того, в середине учебного дня для учеников будет организована пауза на 40 минут.

В документе также сказано, что первоклассники будут обучаться без бальных оценок и без домашних заданий, а в середине третьей четверти им предоставят дополнительные каникулы.

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